Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации

В соответствии с ними действие военного положения и мобилизации в Украине продлено до 2 августа 2026 года.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона, которыми до августа этого года продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации. Об этом сообщает официальный сайт Верховной Рады Украины.

Отмечается, что сегодня, 30 апреля, президент вернул эти законы в парламент со своей подписью.

Военное положение в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, 28 апреля Верховная Рада проголосовала за президентский законопроект, которым продлен срок действия военного положения в Украине до 2 августа 2026 года. Это решение поддержали 315 народных депутатов Украины.

Видео дня

Им продлен срок действия военного положения в Украине с 05 часов 30 минут 4 мая 2026 года на 90 суток, то есть до 2 августа.

Другой президентский законопроект об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" (регистрационный номер 15198) поддержали в качестве закона 304 народных депутата. Им продлен срок действия всеобщей мобилизации в Украине на 90 суток, то есть до 2 августа.

Это уже 19-й раз с 2022 года, когда проходило голосование за продление сроков действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.

