Как отмыть двери душа до идеальной прозрачности: полезный лайфхак

Чистка стеклянных дверей душа часто вызывает раздражение: на них быстро появляются мыльный налёт, водные разводы и минеральные отложения. Но, как говорится на сайте Марты Стюарт, при регулярном уходе стекло может оставаться прозрачным и блестящим, как новое.
Владелец компании Kleaner Image, занимающейся профессиональной уборкой домов на побережье Джерси, Дон Ариас-Спинелли советует мыть двери хотя бы раз в неделю. Это не только улучшает внешний вид, но и предотвращает накопление плесени и стойких загрязнений. Между уборками полезно протирать стекло скребком или микрофиброй после каждого душа – это снижает образование пятен.
Как отмыть двери душевой - лайфхак
Смешайте уксус и тёплую воду в равных пропорциях и распылите на поверхность. Оставьте на 10–15 минут, чтобы растворить налёт. Затем протрите стекло влажной тканью из микрофибры. При сильных загрязнениях можно добавить немного соды и аккуратно потереть круговыми движениями. Для труднодоступных мест подойдёт мягкая зубная щётка.
Не забывайте очищать направляющие, если двери раздвижные – там часто скапливается грязь. После чистки тщательно смойте средство тёплой водой и вытрите стекло насухо вертикальными движениями. В завершение используйте скребок, чтобы убрать остатки воды и избежать разводов.
Еще полезные советы, как поддержать чистоту в душе
Чтобы стекло дольше оставалось чистым, протирайте его после каждого использования душа.
При жёсткой воде поможет установка фильтра или смягчителя.
Также можно нанести водоотталкивающее средство для стекла – оно создаст защитный слой и облегчит последующую уборку.
В случае сильных отложений допускается использование специальных средств против накипи, но важно следовать инструкции, чтобы не повредить поверхность.
