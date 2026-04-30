Петр Порошенко в декларации за 2025 год указал десятки работ российских художников. Это резко контрастирует с его призывами о дистанцировании от "русского мира". Об этом пишет политический эксперт Валентин Гладких.

""Прочь от Москвы!", – крикнул со сцены Петр Порошенко и приобрел десятки работ российских художников. Официальный миллиардер на пятый год войны шокировал декларацией", – написал Гладких.

Эксперт обратил внимание, что, согласно декларации, в 2025 году Порошенко задекларировал более 4 млрд грн доходов. Гладких отмечает, что это в 25 раз больше, чем в довоенном 2021 году, когда политик показывал 162 млн грн заработка. Отдельно он остановился на коллекции произведений искусства Порошенко, где половина – это картины российских художников. Из 45 задекларированных картин 22 принадлежат российским художникам преимущественно XIX века.

"Брюллов, Тропинин, Левитан, Коровин, Поленов, Горбатов, Платонов, Маковский и многие другие составляют более половины коллекции культурных ценностей этого "патриота". Показательно, что у него нет картин Приймаченко, Мурашко или Криволапа. Ни одного киевлянина, львовянина или, хотя бы, винничанина, откуда родом олигарх. Потому что Петр – это о скрепах", – отметил эксперт.

Гладких также напомнил о сообщении международного проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), согласно которому Петр Порошенко контролировал не менее 6 офшорных компаний, через которые проходили транзакции на десятки миллионов долларов, в том числе для покупки дорогих произведений искусства.

По мнению эксперта, задекларированная коллекция демонстрирует истинное отношение Порошенко к русской культуре и противоречит его публичной риторике.

"Картины в его декларации раскрывают нам настоящего малоросса, который живет внутри этого политика. Откуда это взялось у Петра? Почему, даже заработав миллиарды, он пресмыкается перед "величием русского мира"? Это сложилось исторически. Еще при Януковиче в украинском политикуме было модно почитать РПЦ и читать Анну "Ахметову". Это было крепко и благостно. Чем Петр Алексеевич успешно и занимался. А еще такое кощунство помогало винницкому коммерсанту продвигаться по карьерной лестнице", – подчеркнул Гладких.

