Решение не принято: в Кремле уточнили идею Путина о 'перемирии на день победы'

В Кремле заявили, что реакции Киева на предложение пока не слышали.

В России пока не определились, сколько времени будет действовать "перемирие на день победы", которое предлагает ввести российский диктатор Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, Путин определит, в какие числа будет действовать перемирие, пока решение не принято.

"Речь идет о Дне победы, но когда именно перемирие вступит в силу и когда именно прекратит действие, это будет решать президент. Пока этого решения еще по конкретике не принималось", - заявил Песков.

Пресс-секретарь Кремля также добавил, что Москва пока не слышала реакции Киева на "выраженную готовность объявить перемирие ко Дню победы".

Путин предложил объявить перемирие на время празднования Дня победы в ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом. При этом, как заявил помощник Путина Юрий Ушаков, Трамп "активно поддержал эту инициативу".

Президент Украины Владимир Зеленский уже прокомментировал эту идею. Он заявил, что поручил своей команде уточнить у США детали российского предложения и выяснить, "о чем конкретно идет речь: о нескольких часах безопасности для парада в Москве или о чем-то большем".

При этом президент Украины подчеркнул, что Украина предлагает прекратить огонь на долгосрочной основе, гарантировать надежную безопасность для людей и долгосрочный мир.

