Российский флот получил корабль 'нового поколения': его назвали 'Полярный' (фото)

Россияне относят корабли проекта 12700 "Александрит" к новому поколению минно-тральных сил.

В российском Балтийске состоялась церемония включения в корабельный состав ВМФ РФ тральщика "Полярный" проекта 12700 "Александрит". Об этом сообщает Объединенная судостроительная корпорация (ОСК).

Корабль построен на Средне-Невском судостроительном заводе ОСК для Северного флота РФ.

Морской тральщик "Полярный" – десятый корабль проекта 12700, вошедший в состав ВМФ России. Сам проект был разработан конструкторским бюро ОСК "Алмаз" для флота РФ.

Видео дня

Они предназначены для борьбы с морскими минами. Новые тральщики могут обнаруживать их как в толще воды, так и в морском грунте, не заходя в опасную зону.

По данным ОСК, на кораблях проекта 12700 предусмотрено формирование противоминного контура с применением новых гидроакустических станций, интегрированной мостовой системы и главного командного пункта – автоматизированной системы управления противоминными действиями.

Корабль обладает высокой маневренностью благодаря использованию комплекса различных рулевых устройств. Сообщается также, что в проекте судна реализован новый подход к созданию комфортных условий службы экипажа.

По данным из открытых источников, тральщики проекта 12700 имеют водоизмещение около 890 тонн, длину 61,6 м и ширину 10,3 м. В состав экипажа входят 44 человека.

Вооружение корабля включает одну 30-мм артиллерийскую установку АК-306. Предусмотрено также применение переносных зенитно-ракетных комплексов и пулемета калибра 14,5 мм. Корабль имеет широкий спектр противоминных средств и может нести БПЛА.

Российский флот – другие новости

Недавно УНИАН сообщил, что на Средне-Невском судостроительном заводе состоялась церемония закладки 16-го морского тральщика проекта 12700 "Александрит". Кораблю присвоили имя "Дмитрий Глухов".

Также напомним, что ранее появился спутниковый снимок почти сформированного корпуса головного универсального десантного корабля "Иван Рогов" проекта 23900, который строится в сухом строительном доке завода "Залив".

Он с существенным отрывом станет крупнейшим боевым кораблём, построенным в современной РФ. Начало сборки корпуса второго корабля возможно только после того, как первый будет выведен из сухого дока завода.

