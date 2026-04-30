Ryanair запретила пассажирам сдавать в багаж чемоданы одного типа: о чем речь

Перевозчик шутит, что может начать взимать плату с слишком болтливых пассажиров на утренних рейсах.

Компания Ryanair предупредила пассажиров не сдавать в багаж один тип чемоданов, даже если он соответствует разрешенным размерам – речь идет о моделях со встроенными аккумуляторами и USB-портами для зарядки, пишет Eхpress.

По словам авторов, упаковка вещей для перелета лоукостером часто вызывает стресс, ведь правила перевозки багажа постоянно меняются. Поэтому перед поездкой важно проверять актуальные требования, чтобы избежать дополнительных сборов в аэропорту.

Впрочем, не все пассажиры знают, что ограничения касаются не только размера или веса чемодана. Существует один популярный тип багажа, который запрещено сдавать в багажное отделение большинства авиакомпаний, в частности Ryanair.

Речь идет о так называемых "умных чемоданах" – моделях со встроенными аккумуляторами и USB-портами для зарядки. Такие чемоданы нельзя сдавать в багаж, если батарея остается внутри. Кроме того, для аккумуляторов, которые перевозятся в салоне, установлено ограничение – не более 100 Вт·ч, поэтому перед поездкой стоит проверить их емкость.

Если пассажир хочет сдать "умный чемодан" в багаж, батарею необходимо предварительно вынуть – это следует сделать еще до сдачи на стойке регистрации или у выхода на посадку.

В Ryanair подчеркивают, что аккумуляторы ни при каких обстоятельствах нельзя перевозить в багажном отделении. Извлеченную батарею нужно брать с собой в салон самолета и размещать в небольшой ручной клади под сиденьем или держать при себе. При этом запрещено класть такие батареи в верхние багажные полки.

Некоторые модели чемоданов не предусматривают возможности снятия батареи – в таком случае их вообще не разрешается сдавать в багаж.

Кроме того, авиакомпания недавно обновила правила относительно бесплатной ручной клади, которая размещается под сиденьем. Теперь ее размеры увеличены на 20% – до 40×30×20 см (ранее – 40×25×20 см). Формально такие сумки не имеют ограничений по весу, но пассажир должен быть способен самостоятельно их поднять и разместить в салоне.

Также Ryanair анонсировала еще одно изменение: с 10 ноября регистрация в аэропорту и сдача багажа будут завершаться за 60 минут до вылета вместо нынешних 40 минут. В компании пояснили, что это даст больше времени пассажирам с багажом для прохождения контроля безопасности и паспортного контроля, особенно в периоды пиковой нагрузки.

Напоследок перевозчик в шутку добавил в соцсетях, что может начать взимать плату с слишком разговорчивых пассажиров на утренних рейсах, намекая, что разговоры в шесть утра могут мешать другим путешественникам.

