Новый фильм по Resident Evil: вышел первый трейлер экранизации культовой игры

Sony опубликовала тизер-трейлер новой экранизации Resident Evil ("Обитель зла"). В этот раз режиссером и автором сценария выступил Зак Креггер, получивший широкое признание как мастер современного хоррора после успеха фильмов "Варвар" (2022) и "Орудия" (2025).

Это киношный перезапуск франшизы, который никак не связан с прошлыми частями с Миллой Йовович и расскажет самостоятельную историю курьера, попавшего в Ракун-Сити во время выброса вируса.

Интересной особенностью фильма станет подача – Креггер комбинирует перспективу от первого и третьего лица, отсылая к современным частям игровой франшизы Resident Evil.

Те, кто посмотрел хоррор на тестовых показах, называют новую экранизацию "Безумным Максом" в мире хорроров. Картина Зака Креггера длится 1.5 часа и все время двигается без остановки. В кадре регулярно появляются монстры, многие из которых сделаны с помощью практических эффектов.

Мировой прокат ужастика Resident Evil запланирован на 18 сентября 2026 года. В главной роли снялся Остин Абрамс (сериал "Эйфория").

Ранее в интернете появились ппервые кадры со съемочной площадки фильма по Elden Ring. По слухам, это будет самый дорогой фильм студии A24 и его бюджет превысит 100 миллионов долларов.

Напомним, также в производстве находятся сериальные адаптации Baldur's Gate, God of War, Wolfenstein. Far Cry и Mass Effect.

