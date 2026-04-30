Пластик вместо нефти: солнечный свет превращает мусор в водородное топливо

Проблема сотен миллионов тонн пластикового мусора может стать ключом к энергетической независимости.

Пластик по своей сути представляет собой длинные цепи углерода и водорода. В ходе своего исследования австралийские ученые пришли к выводу, что с помощью специальных фотокаталитических материалов, которые работают под воздействием солнечного света, эти цепи можно расщеплять при относительно низких температурах.

Разработка исследователей из Университета Аделаиды в Австралии позволяет решить сразу две важные задачи. Их решение может одновременно помочь в переработке пластиковых отходов и в переходе на чистую энергию, пишет HVG.

Благодаря этому из отходов с минимальными затратами энергии можно получать чистый водород – один из важнейших материалов для "зеленого" перехода. Специалисты полагают, что это решение может быть гораздо эффективнее, чем получение водорода из воды, так как молекулярные цепи пластика разрушаются легче.

Видео дня

Поскольку ежегодно образуется около 460 миллионов тонн пластиковых отходов, из которых миллионы тонн попадают в окружающую среду в виде микропластика, переработка этого загрязнения имеет жизненно важное значение.

Сяогуан Дуань, один из авторов исследования, опубликованного в научном журнале Chem Catalysis, отметил, что недавние эксперименты демонстрируют огромный потенциал в переработке пластика. Как известно, недавно американским исследователям удалось получить из него топливо.

В то же время специалист полагает, что необходимо преодолеть еще множество препятствий, чтобы эти технологии можно было использовать в промышленных масштабах. Одно из главных препятствий он видит в сложности состава пластика.

"Различные типы пластика ведут себя по-разному в процессе трансформации, а такие добавки, как красители и стабилизаторы, могут мешать процессу. Поэтому для максимизации производительности и качества продукта крайне важно обеспечить эффективную сортировку и предварительную обработку перед переработкой", – подчеркнул он.

Также серьезным вызовом является проектирование фотокатализаторов. Эти материалы должны оставаться чрезвычайно эффективными и долговечными даже в экстремальных условиях, чтобы предотвратить снижение эффективности, наблюдаемое в нынешних системах.

Поскольку в результате процесса сейчас образуется смесь газов и жидкостей, ученым необходимо разработать эффективные методы разделения, чтобы результат по-прежнему достигался при низких энергозатратах. Поэтому исследователи предлагают реализовать план, который пытается решить эти трудности одновременно. Это может привести к созданию в будущем технологии переработки пластика с низким энергопотреблением.

