Выход ОАЭ из ОПЕК: в России сделали заявление о перспективах 'ценовой войны'

Россия не собирается выходить из состава ОПЕК+.

Вице-премьер-министр Российской Федерации Александр Новак считает, что решение Объединенных Арабских Эмиратов выйти из ОПЕК не приведет к немедленной "ценовой войне" на нефтяном рынке, поскольку конфликт между США и Ираном не позволяет нефтедобывающим странам Персидского залива увеличить поставки "черного золота".

Издание Bloomberg отмечает, что после объявления ОАЭ о выходе из ОПЕК официальные лица страны сигнализируют о планах увеличить добычу нефти, поэтому существуют опасения, что выход страны из организации может в конечном итоге создать предпосылки для борьбы за долю рынка.

"В нынешней ситуации, какая ценовая война может быть, когда на рынке наблюдается дефицит?" – заявил Новак.

По его словам, из-за блокировки Ормузского пролива "огромные объемы нефти сегодня не поступают на рынок, а спрос значительно превышает предложение".

Российский чиновник добавил, что Россия не собирается выходить из состава ОПЕК+. По его словам, группа "очень хорошо справляется со смягчением рисков на нефтяных рынках".

Как добавляют в Reuters, ОАЭ занимали четвертое место среди крупнейших производителей в ОПЕК+, тогда как Россия занимает второе место, уступая только Саудовской Аравии.

Выход ОАЭ из ОПЕК – последние новости

28 апреля Объединенные Арабские Эмираты, одна из крупнейших нефтедобывающих стран мира, объявили о выходе из картеля ОПЕК. Reuters считает это победой президента США Дональда Трампа, который обвинял организацию в том, что она "обдирает остальной мир", искусственно завышая цены на нефть.

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос считает, что выход ОАЭ из состава ОПЕК может снизить цены на нефть после открытия Ормузского пролива.

