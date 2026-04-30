'Очень важно': Денисенко обратилась к матерям с призывом после операции сына

Актриса раскрыла новые подробности.

Известная украинская актриса Наталка Денисенко, звезда сериалов "Крепостная", "Домик на счастье" и фильма "Песики", раскрыла новые подробности операции сына Андрея в больнице "Охматдет". О том, что ребенку требуется хирургическое вмешательство, она узнала неожиданно.

"Когда мы приходили к врачу просто на плановый осмотр, оказалось, что некоторые нюансы нужно исправить. Поэтому рекомендую всем мамам водить девочек и мальчиков к гинекологу и урологу, потому что это наше будущее. Это очень важно", - отметила актриса в интервью проекту "Наодинці з гламуром".

Она добавила, что операция прошла успешно.

"У нас действительно лучшие врачи. Мне подсказали, что нужно обязательно идти в "Охматдет", потому что там лучшие специалисты. Низкий поклон вообще нашим врачам за то, что они делают в такое трудное время. Я просто горжусь ими, такие люди меня вдохновляют", – добавила Денисенко.

Напомним, Наталка Денисенко воспитывает сына от актера Андрея Фединчика. Она родила его в браке в 2017 году. В 2022 году они расстались, но совместно занимаются воспитанием ребенка.

