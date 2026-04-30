Мирные переговоры зашли в тупик: у Европы нет четкого плана в отношении Украины, - эксперт

По его мнению, у европейских партнёров Украины нет идей, кроме как "давайте делать то же самое, давайте оказывать больше поддержки и надеяться, что как-нибудь всё решится само собой".

Инициированные США мирные переговоры не дали результатов, и сейчас лишь небольшая группа европейских стран действительно поддерживает Украину, и у них нет четкого представления, как двигаться дальше. Об этом заявил бывший глава аппарата Минобороны ФРГ Нико Ланге в интервью "РБК-Украина".

"Мы должны признать, что эти попытки угодить Трампу, делать все, чтобы не обидеть его, и играть по его правилам в переговорах не дали никаких результатов и не ожидается, что это даст результат. Поэтому с этой точки зрения то, что этот "театр переговоров" заканчивается, не является трагедией, потому что он ни к чему не приводил. Но вопрос в том, что будет дальше, и что сейчас делают европейцы. Если посмотреть на практическую поддержку Украины, то лишь небольшая группа европейских стран на самом деле поддерживает Украину, и у них нет четкого представления, как двигаться дальше", - сказал он.

По мнению Ланге, сейчас для Украины важно помочь им в стратегическом мышлении, чтобы у них были какие-то идеи, потому что от США идей не будет, а если и будут, то они будут плохими.

Видео дня

"Европейские партнеры Украины не имеют идей, кроме как "давайте делать то же самое, давайте оказывать больше поддержки и надеяться, что как-то все решится само собой". Поэтому, на мой взгляд, именно Украина должна разработать определенные идеи. Я бы не ждал больших идей от партнеров, лучше бы мы сами предложили хорошие украинские решения", - объяснил он.

Кроме того, Ланге считает, что Европа должна иметь собственную способность действовать.

"Думаю, что в этом смысле Украина является частью решения, и это то новое развитие событий, которое Украина должна использовать в свою пользу. Украина не является объектом. Украина является субъектом, и мы видим это на примере новых партнерств, которые Украина налаживает в регионе Персидского залива. И я считаю, что в этом духе Украина должна предлагать идеи по европейской безопасности там, где американцы больше не обеспечивают безопасность, и что Украина является частью решения этой проблемы", - добавил эксперт.

Политика США и заявления Трампа

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил, что Америка пересматривает численность своих войск в Германии и в ближайшее время примет решение о возможном их сокращении.

Вашингтон и Берлин все больше расходятся во взглядах на войну, которую США и Израиль начали в конце февраля. В начале этой недели канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что американские переговорщики подвергаются "унижению" со стороны руководства Ирана, ведь переговоры то прекращаются, то возобновляются, то затягиваются, поэтому нет никаких признаков того, что конфликт приближается к концу.

В то же время Трамп ответил Мерцу, подчеркнув, что тот "не знает, о чем говорит". Политик защитил военные действия и добавил, что "сейчас делает с Ираном то, что другие страны или президенты должны были сделать давно".

