Украина упрощает логистику с Африкой: начнутся прямые грузовые перевозки, - Минразвития

Сегодня, 30 апреля, Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение между правительствами Украины и Королевства Марокко о международных автомобильных перевозках. Это позволит украинским компаниям напрямую перевозить товары в Марокко без посредников и лишней логистики.

Как сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины, между Украиной и Марокко уже существует экономическое сотрудничество. Товарооборот в 2024 году составил около 280 млн долларов и продолжает расти.

В то же время украинские перевозчики фактически не имели возможности осуществлять прямые перевозки между странами, поскольку логистика осуществлялась через третьи государства, что усложняло маршруты, увеличивало расходы и снижало конкурентоспособность.

Заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач подчеркнул, что это решение является ответом на прямой запрос украинского бизнеса и перевозчиков.

"Компании готовы открывать новые маршруты, но без этого Соглашения у них не было правовой возможности работать в этом направлении. Ратификация снимает эти барьеры и позволяет украинским перевозчикам напрямую осуществлять перевозки, расширять присутствие на международных рынках и поддерживать экспорт украинской продукции", - отметил Деркач.

Соглашение определяет правила доступа перевозчиков к рынку международных автомобильных перевозок, условия выполнения перевозок пассажиров и грузов, а также возможность осуществления двусторонних, транзитных перевозок и перевозок в третьи страны.

30 июня прошлого года Украина впервые подписала двустороннее соглашение об автомобильном сообщении со страной Африки - Королевством Марокко. Соглашение определило правовые и организационные основы осуществления международных автомобильных грузовых и пассажирских перевозок, предусматривает выдачу разрешений, а также регулирует вопросы транзита.

Украина также договорилась с Еврокомиссией о продлении соглашения о либерализации грузовых перевозок. Таким образом , "транспортный безвиз" будет действовать как минимум до марта 2027 года.

