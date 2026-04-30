Синоптик Диденко рассказала, что будет с погодой в Украине 1 мая

Пятница в Украине станет переходным днём от холода к весеннему теплу.

1 мая существенного потепления в Украине ждать не стоит, это будет переходный день от холода к такому долгожданному теплу. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"1 мая ночью еще будет холодно, +1...+4 градуса, заморозки еще будут держаться, как кот за колбасу, но все же их время постепенно уходит", – прогнозирует эксперт.

Днем, по ее данным, температура составит +8...+11 градусов, а на юге и на северо-западе +10...+13 градусов.

Дожди в пятницу пройдут местами на севере, в центре и на востоке Украины. На западе и юге преобладает погода без существенных осадков.

Погода в Киеве

В Киеве, по прогнозу Натальи Диденко, в начале мая местами возможен небольшой дождь. Днем температура воздуха составит около +10 градусов.

Потепление в Украине – прогноз на начало мая

С началом мая в Украине потеплеет. По данным Погода УНИАН, 1 мая еще будет прохладно: +9°…+12°, местами до +14°, на востоке и юго-востоке возможны небольшие дожди. Уже 2 мая станет теплее: термометры покажут +11°…+19°, и преобладает погода без осадков. 3 мая температура поднимется до +13°…+17°, а на западе – до +21°…+24°. В начале новой недели сохранится тепло: в большинстве областей будет +14°…+20°, местами до +24°, на юго-востоке возможны дожди.

