Будущий флагманский смартфон Google разочаровал пользователей еще до выхода

По данным источника, Pixel 11 снова сделает ставку не на производительность, а на ИИ-задачи и оптимизацию.

В сети появилась новая информация о будущем процессоре Google – Tensor G6, которым будут оснащены флагманы Pixel 11. И судя по утечке, одной из главных проблемой новых Pixel снова будет производительность в играх.

По информации 9to5Google, вместо современного GPU Tensor G6 оснастят графическим ядром PowerVR CXT-48-1536, дебютировавший еще в 2011 году. Идет ли речь об обычной версии GPU или о какой-то его модернизированной версии, не упоминается.

По части CPU ситуация выглядит более обнадеживающе: процессор получит актуальные ядра ARM, включая C1 Ultra и C1 Pro. Также в составе SoC ожидается новый сопроцессор безопасности Titan M3, отвечающий за защиту данных, в том числе ключи шифрования и биометрию.

Главная претензия к Tensor-чипам остается прежней: Google делает ставку на ИИ, обработку фото и энергоэффективность, но жертвует "сырой" мощностью графики. Если утечка подтвердится, Pixel 11 может снова оказаться устройством с мощным чипом для повседневных задач и ИИ, но слабее конкурентов в играх и графически тяжелых сценариях.

Тесты показали, что производительность флагманов Pixel 10 в даже не самых требовательных на данный момент играх, таких как Genshin Impact, оказалась на удивление низкой. А топовая модель Pixel 10 Pro XL "буквально умирает", если на ней играть в Genshin Impact.

Ранее инсайдеры раскрыли дизайн базового Pixel 11. Устройство сохранит концепцию прошлых поколений, но получит заметно уменьшенные рамки вокруг экрана и полностью черный блок камер.

УНИАН рассказывал, что испанская полиция уделяет особое внимание владельцам Google Pixel. По их наблюдениям, этими телефонами особенно часто пользуются наркоторговцы и члены банд.

