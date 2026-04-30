Сбитие двух вертолетов РФ в Воронежской области: эксперт указал на особенность атаки

По словам эксперта, россияне не говорят правду о поражении своих целей, поэтому требуется подтверждение.

Недавнее поражение Силами обороны двух вертолетов на территории Российской Федерации – это хорошо подготовленная воздушная атака. Об этом заявил Алексей Гетман, ветеран российско-украинской войны, майор в отставке, на Radio NV.

"Это хорошо подготовленная воздушная атака. Вот что интересно в современной войне: чтобы не было лжи со стороны россиян о том, что у них все хорошо, что ничего не удается сделать, что все дроны они сбивают. Ну, вспомните, что они рассказывали, когда были наши атаки на Подмосковье, что там все уничтожено, ничего не случилось", – сказал он.

По словам эксперта, этой информации от противника верят. И ей доверяют иногда наши американские партнеры, некоторые европейские лидеры.

Видео дня

"Поэтому нам приходится еще и видео фиксировать… Есть видеооператор, как его еще назвать, летающий, который все это снимает для того, чтобы подтвердить, что действительно был удар, и что россияне ничего не смогли сделать", – добавил Гетьман.

Эксперт также объяснил, почему противник не смог ликвидировать наши дроны:

"Прописывается маршрут полета, он маневрирует, он не летит прямо, он уклоняется, обходит средства противовоздушной обороны россиян, где они более насыщены. И они насмехались над нами. Да, была такая информация, что у нас какие-то странные дроны", – добавил он.

Уничтожение российских вертолетов – что известно

Как сообщал УНИАН, 29 апреля "птицы" Сил беспилотных систем (СБС) выследили и поразили два вертолета противника Ми-28 и Ми-17 в Воронежской области Российской Федерации, что в 150 км от линии боевого столкновения.

Поражение было нанесено пилотами сводных экипажей 429-й обр "Ахиллес" и 43-й ОАБР в ходе совместной операции с ЦСО "А" 29 апреля на территории Воронежской области.

В СБС отметили, что поражения нанесены в заднюю центральную часть моторного отсека, минуя лопасти главного винта.

В результате удара уничтожен как минимум один из специалистов по обслуживанию вертолетов, попавший в поле зрения дрона.

