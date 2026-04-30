НБУ пересмотрел прогноз роста экономики Украины

Регулятор ожидает ускорения роста реального ВВП в ближайшие два года.

В 2026 году в Украине ожидается сдержанный рост экономики, который ускорится в последующие годы. Национальный банк ухудшил свой прогноз роста ВВП на этот год с 1,8% до 1,3%, сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

Он отметил, что в начале года экономическая активность замедлилась, прежде всего из-за последствий атак России на энергетическую инфраструктуру и объекты логистики на фоне очень холодной зимы. Дополнительное влияние оказала сдержанная бюджетная политика ввиду задержек поступлений внешней помощи.

Экономическая активность несколько оживилась по мере сокращения энергодефицита весной, однако в целом в I квартале рост реального ВВП, по оценкам НБУ, замедлился до 0,2% в годовом выражении.

Видео дня

"Увеличение бюджетных расходов по мере поступления международной помощи будет способствовать оживлению экономики в течение следующих месяцев. В то же время, учитывая худшие результаты I квартала, все еще тяжелое состояние энергосистемы и накопление негативных экономических эффектов от войны на Ближнем Востоке, НБУ ухудшил прогноз роста ВВП в 2026 году до 1,3%", – сказал глава Нацбанка.

При этом по мере постепенной нормализации условий функционирования экономики Украины и снижения геополитической напряженности ожидается ускорение роста реального ВВП – до 2,8–3,7% в 2027–2028 годах. Этому, прежде всего, будут способствовать устойчивый потребительский спрос, оживление инвестиционной активности, восстановление энергосистемы, а также наращивание урожаев.

Экономика Украины – последние прогнозы

В январе 2026 года Национальный банк уже ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2026 году из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Всемирный банк ухудшил свой прогноз по экономике Украины в 2026 году с 2% до 1,2%. Рост ВВП Украины в 2025 году упал до 1,8% по сравнению с 3,2% в 2024 году. Как отмечается в обновленном прогнозе Всемирного банка, основные причины спада – повреждения энергетической и промышленной инфраструктуры, перебои в поставках, дефицит рабочей силы и повышенная экономическая неопределенность.

