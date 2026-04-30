МАГАТЭ хочет передать россиянам обогащенный уран из Ирана

Большая часть высокообогащенного урана, из-за которого США начали военную операцию против Ирана, вероятно, до сих пор находится где-то на территории ядерного комплекса в Исфахане. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью Associated Press.

По его словам, инспекции МАГАТЭ в Исфахане прекратились еще в июне прошлого года, когда Израиль и США провели 12-дневную войну против Ирана. Тогда удары наносились именно по ядерным объектам в Исфахане, и в МАГАТЭ считают, что большая часть высокообогащенного урана до сих пор остается на тех же объектах.

Вместе с тем в агентстве по ядерной энергетике все же хотели бы провести новые инспекции, чтобы убедиться в том, что уран никуда не делся. Поскольку Иран формально является участником Договора о нераспространении ядерного оружия, он обязан предоставить инспекторам МАГАТЭ доступ к своим ядерным объектам, сказал Гросси.

По данным агентства, в настоящее время Иран имеет 440,9 килограмма урана, обогащенного до 60% чистоты. Для изготовления ядерного оружия его нужно довести до 90% чистоты. Указанного количества урана хватит примерно на 10 ядерных устройств.

По словам Гросси, примерно 200 килограммов этого урана хранится в туннелях на подземном объекте в Исфахане. Он считает, что объект, вероятно, существенно не пострадал во время американских и израильских ударов в прошлом и этом году.

Гросси также сообщил, что МАГАТЭ обсуждало с Россией и другими странами возможность вывоза в них иранского урана. Однако он не привел подробностей относительно этих обсуждений.

Глава МАГАТЭ отметил, что "важно, чтобы этот материал покинул Иран" или был смешан с сырьем для уменьшения степени его обогащения.

Как писал УНИАН, война резко ухудшила экономическую ситуацию в Иране: инфляция выросла до около 50%, стремительно дорожают продукты и товары, а национальная валюта достигла рекордного минимума. На фоне блокады Ормузского пролива и разрушения инфраструктуры компании сокращают персонал, и уже сотни тысяч людей подали заявки на пособие по безработице.

Также мы писали, что США уже потратили около 25 млрд долларов на войну против Ирана, причем основные средства пошли на боеприпасы, технику и обеспечение войск. Это первая официальная оценка расходов, однако в Пентагоне допускают, что окончательная сумма будет значительно больше и потребует дополнительного финансирования от Конгресса. В то же время независимые аналитики оценивают общие расходы значительно выше – более 65 млрд долларов с учетом логистики, переброски сил и сопутствующих операций.

Вас также могут заинтересовать новости: