Война наносит сокрушительный удар по экономике Ирана: инфляция уже достигла заоблачного уровня

Противостояние в Ормузском проливе усугубляет экономическую стагнацию в Исламской Республике.

Иранцы готовятся к стремительному росту цен и массовым увольнениям, поскольку война толкает и без того нестабильную экономику Исламской Республики к новому кризису. Об этом сообщает Financial Times.

Годовая инфляция, которая до войны превышала 40%, по состоянию на начало апреля, незадолго до вступления в силу шаткого перемирия, выросла до 50%.

Обычные потребители продолжают страдать от финансовых трудностей в течение нескольких недель после вступления в силу перемирия, ведь США заблокировали Ормузский пролив, пытаясь помешать иранской торговле.

56-летняя домохозяйка из Тегерана рассказала, что цена на кусок сыра на этой неделе выросла до 6,7 млн иранских риалов (5,09 доллара) с 5,2 млн иранских риалов неделей ранее.

"Создается впечатление, что все стало намного дороже, чем до войны", – отметила она.

Цены на другие товары первой необходимости, включая рис, яйца и курицу, также выросли в магазинах Тегерана. Согласно данным интернет-дилеров, цена на новый Peugeot 207 с начала войны подскочила с примерно 18 млрд иранских риалов до 25 млрд иранских риалов. Местные СМИ сообщают также, что власти одобрят повышение государственных цен на цемент на 40%.

Аналитики прогнозируют, что война усугубит разрыв между ростом заработной платы и инфляцией. Бизнес-консультант Сиамак Гассеми отметил, что "любое повышение заработной платы, не превышающее двойного размера, не компенсирует рост стоимости жизни".

Гассеми посоветовал иранцам не хранить свои сбережения в риалах. Действительно, валюта, которая оставалась стабильной во время войны, в среду упала до рекордного минимума, торгуясь на уровне 1,8 млн иранских риалов за доллар. Это еще больше усилило панику среди населения.

Некоторые компании предупреждают, что для выживания им придется увольнять работников. Один небольшой завод под Тегераном, работающий в нефтехимической отрасли, уволил восемь человек, что составляет почти треть его персонала. Сейчас иранские власти пытаются предотвратить дальнейшие увольнения. До войны уровень безработицы составлял 7,6%.

Заместитель министра труда Ирана объявил 29 апреля, что 191 000 работников, потерявших работу из-за прямых или косвенных последствий войны, подали заявки на получение пособия по безработице.

Крупные отрасли, такие как газовая, нефтехимическая и металлургическая, избежали массовых увольнений, но аналитики предупреждают, что они находятся под значительным давлением. По оценкам иранской газеты "Этемаад", производство стали сократилось на 30%.

По мнению зарубежных аналитиков, стране, возможно, придется также существенно сократить добычу нефти, если ее хранилища заполнятся, а блокада сможет перекрыть экспорт. Главной причиной падения экономических показателей стали военные действия.

В течение нескольких недель войны США и Израиль бомбили инфраструктуру, в частности дороги и газовые, нефтехимические и металлургические заводы, на которых работают десятки тысяч людей. Это еще больше подорвало экономику, ослабленную годами санкций, неэффективного управления и коррупции.

Хотя перемирие остановило саму войну, переговоры о соглашении о прекращении конфликта зашли в тупик, поскольку Тегеран настаивает на том, чтобы Вашингтон отменил блокаду пролива, прежде чем переговоры смогут продолжиться. Иранские политики считают, что, пережив десятилетия высокой инфляции и санкций, Исламская Республика будет иметь более высокий порог терпения, чем Вашингтон, и надеются, что США в конечном итоге смягчат свои требования.

В то же время многие иранцы опасаются, что ситуация, которую местные жители описывают как "ни войны, ни мира", ознаменует новый этап стагнации.

Еще до войны экономические трудности были основной причиной беспорядков, что привело к массовым антиправительственным протестам в декабре и январе, закончившимся жестоким подавлением, в результате которого погибли тысячи людей.

Во время протестов Иран ввел продовольственные талоны для почти всех граждан, чтобы смягчить влияние роста цен на продукты. Каждый человек получал 10 млн иранских риалов (примерно 7 долларов) в месяц. Многие иранцы, по мере усиления экономического давления, начали обращаться за социальными выплатами. В то же время, по сообщениям СМИ, этих выплат недостаточно для покрытия основных расходов на проживание.

Правительство иранского президента Масуда Пезешкиана уверяет общественность, что продовольственных запасов достаточно для того, чтобы пережить блокаду, а полки супермаркетов остаются заполненными. Он также заявил, что сухопутные границы и северные портовые города вдоль Каспийского моря используются для обхода американской блокады пролива.

Последствия войны в Иране для мировой экономики

От войны на Ближнем Востоке страдает не только Иран. Так, последствия вооруженного противостояния ощущаются в разных регионах мира.

В Индии и Бангладеш останавливают работу производственные предприятия, в Ирландии, Польше и Германии фиксируют перебои в авиаперевозках, а во Вьетнаме, Южной Корее и Таиланде вводят ограничения на потребление электроэнергии.

Единственной страной, которая почти не испытала экономических потрясений, остается государство, фактически инициировавшее конфликт, – США.

Война в Иране также создает риски для Украины, в частности из-за возможного роста тарифов, ускорения инфляции и подорожания продуктов. Как отмечает аналитик Андрей Шевчишин, цена на нефть на уровне около 90 долларов за баррель может привести к дополнительным потерям для украинской экономики в размере около 2,7 млрд долларов, или 1–1,5% ВВП. В таких условиях инфляция может дополнительно вырасти примерно на 2,2%.

