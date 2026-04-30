Нацбанк ухудшил прогноз инфляции на 2026 год: что будет с ценами в Украине

Правление НБУ приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15%.

После длительного периода снижения инфляция в Украине начала расти, прежде всего из-за подорожания энергоресурсов. Национальный банк ухудшил прогноз инфляции до 9,4% на конец текущего года (предыдущий прогноз составлял 7,5%), сообщил глава НБУ Андрей Пишный.

"Инфляция устойчиво замедлялась с июня 2025 года по январь 2026 года, но в дальнейшем начала расти. Ценовое давление усилилось из-за сложной ситуации в энергетике после российских обстрелов, резкого подорожания топлива на фоне войны на Ближнем Востоке, последствий ослабления курса гривни в предыдущие периоды, а также более стремительного, чем ожидалось, роста зарплат", – сказал он.

По словам главы регулятора, в ближайшие месяцы инфляция будет оставаться около текущего уровня, но ускорится во втором полугодии (до 9,4% в конце года) из-за усиления давления на производственные затраты предприятий, прежде всего вследствие подорожания энергоресурсов. Подорожание топлива будет отражаться на инфляции как напрямую, так и через вторичные эффекты, которые скажутся на динамике цен различных товаров и услуг.

На фоне усиления ценового давления правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15%, чтобы поддержать привлекательность гривневых инструментов и устойчивость валютного рынка.

"Инфляция вернется на траекторию устойчивого снижения в 2027 году. Этому будут способствовать исчерпание эффектов высоких цен на топливо, снижение внешнего ценового давления, постепенное наращивание урожаев, а также улучшение ситуации в энергетике. В результате в конце 2027 года инфляция замедлится до 6,5%, а в 2028 году – до целевых 5%", – отметил Пышный.

Инфляция в Украине – последние новости

В январе Национальный банк прогнозировал, что по итогам 2026 года инфляция замедлится до 7,5%, что было хуже предыдущего прогноза. Ранее НБУ ожидал этот показатель на уровне 6,6%.

Инфляция в Украине на потребительском рынке в марте 2026 года ускорилась до 1,7% (против 1% в предыдущем месяце). В годовом выражении потребительская инфляция составила 7,9%.

