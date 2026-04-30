Война в Иране парализовала нефтяные рынки Азии: страны страдают из-за дефицита дизеля

Война на Ближнем Востоке создала неравные условия на азиатском рынке дизельного топлива. Богатые страны сохраняют запасы, тогда как более бедные сталкиваются с острым дефицитом и ростом цен, пишет Bloomberg.
После сокращения переработки нефти в Китае и Южной Корее уменьшились объемы экспорта топлива, что ударило по импортерам, в частности Индонезии и Филиппинам.
В то же время для более богатых стран ограничения оказались выгодными, поскольку внутренние запасы остаются стабильными. В Китае коммерческие запасы дизельного топлива достигли максимума почти за два года, даже несмотря на снижение загрузки НПЗ.
Зато в более бедных странах ситуация обостряется. В Индии, где дизель является основой экономики, растут проблемы с топливом. Водители грузовиков сообщают об остановках транспорта из-за пустых заправок.
Отмечается, что причиной стала война между США и Ираном, которая длится третий месяц и привела к почти полному закрытию Ормузского пролива. Это парализовало поставки нефти и нефтепродуктов. Цены на нефть Brent превысили 126 долларов за баррель, достигнув максимума почти за четыре года, что потянуло вверх и стоимость дизеля.
Для Азии это означает дополнительное инфляционное давление, поскольку растут расходы фермеров, заводов и перевозчиков. На Филиппинах, где уже объявили чрезвычайную ситуацию в энергетике, инфляция ускорилась до 4,1% – самый высокий показатель почти за два года.
"Влияние дефицита дизельного топлива распределяется неравномерно между азиатскими странами. Страны Юго-Восточной Азии имеют ограниченные запасы нефти, что делает их более уязвимыми к перебоям в поставках", – отметил старший рыночный аналитик Vortexa Ксавье Танг.
По оценкам Goldman Sachs Group Inc., поставки из Персидского залива сократились более чем на 14 млн баррелей в сутки, что привело к снижению экспорта дизельного топлива.
Некоторые страны пытаются адаптироваться. В Индонезии дефицит дизельного топлива побудил ускорить переход на биотопливо. Вьетнам призвал промышленность экономить ресурсы, а Таиланд одобрил план финансовой поддержки, чтобы попытаться защитить потребителей от роста цен на топливо.
30 апреля цены на нефть продолжили стремительный рост. Так, стоимость нефти марки Brent на бирже ICE выросла до 122,79 долл. за баррель. В то же время американская нефть марки WTI, по данным портала Investing, выросла до 108,33 долл. за баррель.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал готовиться к длительной и изнурительной блокаде Ирана. По данным издания The Wall Street Journal, решение было озвучено во время последних совещаний в Ситуационной комнате.