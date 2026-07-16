ЕС не смог достичь соглашения по санкциям против России: в Politico рассказали, кто помешал

На этот раз Австрия и Греция вышли из тени, чтобы помешать ходу переговоров.

В среду страны ЕС третий день подряд не смогли договориться о новом пакете санкций против России, что вынудило их временно заморозить верхний предел цен на российскую нефть еще на неделю. Об этом пишет Politico.

По словам двух дипломатов ЕС, послы отложили дальнейшие обсуждения до 22 июля, при этом договорившись временно сохранить потолок цен на нефть на уровне 44,10 доллара за баррель до 23 июля.

Вена предложила сделку, в рамках которой австрийский банк "Райффайзен" получит компенсацию за то, что он называет незаконной экспроприацией его российских активов на сумму 2,44 млрд евро.

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Отмечается, что это требование повлечет за собой арест и продажу замороженных российских активов в Австрии на сумму 2,1 млрд евро; в конечном счете эта собственность принадлежит компании, контролируемой российским олигархом Олегом Дерипаской, который выиграл от экспроприации активов "Райффайзена".

По словам сторонников этого плана, значительная часть возвращенных средств будет инвестирована в фонд восстановления Украины. В долгосрочной перспективе Вена надеется, что этот шаг удержит Москву от повторного захвата российских дочерних компаний предприятий из ЕС.

Хотя другие послы неохотно поддерживали эту идею, источники, осведомленные о ходе переговоров, сообщили, что во вторник было найдено решение, однако они отказались предоставить дополнительные подробности. Издание пишет:

"Между тем Греция выразила озабоченность в связи с ранее введенными ограничениями ЕС на торговлю российским сжиженным природным газом после того, как в октябре 2025 года был согласован соответствующий запрет".

По словам источников, эти вопросы пока не решены.

Отмечается, что ранее в 21-й пакет санкций были внесены изменения, включая отказ от предлагаемого запрета на импорт российской рыбы и ослабление ограничений на выдачу виз бывшим российским военнослужащим.

Несмотря на неоднократные задержки, 21-й пакет мер в целом считается сильным. Он включает в себя 250 новых списков лиц, причастных к военным действиям России, а также предусматривает введение санкций против большего числа банков и судов, связанных с контрабандой нефти.

Санкции против РФ

14 июля сенаторы США представили свой масштабный двухпартийный законопроект о санкциях против России, и призвали Конгресс принять его как можно скорее в память об одном из его главных сторонников, покойном сенаторе Линдси Грэме.

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