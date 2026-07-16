Одна из стран ЕС заблокировала 21-й пакет санкций против России, – FT

В Брюсселе не могут согласовать новые ограничения из-за греческого судового магната.

Европейский Союз уже неделю не может принять 21-й пакет санкций против России – и причина в позиции Греции, сообщает Financial Times.

По имеющимся данным, 15 июля греческий посол при ЕС сообщил коллегам из других государств, что запланированные санкции "разрушат" бизнес Dynagas. Еще два источника издания подтвердили: именно эта компания стала официальной причиной, по которой Греция тормозит согласование пакета.

Как стало известно, компания Dynagas принадлежит магнату Джорджу Прокопиу и специализируется на перевозке российского СПГ с завода "Ямал СПГ" в Арктике. По данным морской платформы Equasis, компания эксплуатирует 27 газовозов – примерно треть всего мирового флота танкеров класса Arc7.

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Тот же Прокопиу владеет и компанией Dynacom, которая перевозит сырую нефть. По предварительным данным, за последние три года она заработала не менее $915 млн на торговле российской нефтью – больше, чем любая другая греческая судоходная компания.

Согласно расчетам FT на основе данных аналитической компании Kpler, с начала 2025 года Dynagas перевезла более 10 млн тонн российского LNG на 11 судах, совершив 144 рейса.

По версии греческой стороны, флот Arc7 строился исключительно для арктического маршрута и не имеет альтернативного применения. Поэтому в случае санкций компанию вынудят распродать танкеры – и покупателями, по мнению Афин, станут не западные игроки. Цена одного такого судна достигает $300 млн, а сложность его строительства – одна из самых высоких в отрасли. Остальную часть мирового флота Arc7 эксплуатируют американская Seapeak (подразделение Stonepeak) и японская Mitsui O.S.K. Lines, ещё один танкер принадлежит российскому "Совкомфлоту". Ни правительство Греции, ни сама Dynagas на запросы журналистов не ответили.

Помимо ограничений на LNG, новый пакет предусматривает меры против российских банков, криптовалютных сетей и оборонных предприятий, а также пересмотр механизма ценового потолка на нефть. Отмечается, что из-за отсутствия согласия послы ЕС в среду согласовали лишь экстренное недельное продление действующего потолка – $44,1 за баррель, – чтобы выиграть время для дальнейших переговоров.

Санкции против России

Напомним, параллельно свое давление на Россию усиливают и в США. Сенаторы там представили масштабный двухпартийный законопроект о санкциях против РФ и призывают принять его еще до конца лета – в память об одном из инициаторов, покойном сенаторе Линдси Грэме. Документ предусматривает обязательные санкции против Путина, российских олигархов и компаний ОПК, а также пошлины до 100% для стран, закупающих российскую нефть и газ.

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