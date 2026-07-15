Акции 'Газпрома' упали до минимума за 17 лет из-за Китая

Поставки "Газпрома" на европейский рынок упали до минимального уровня с начала 1970-х годов.

Акции "Газпрома" на Московской бирже в среду, 15 июля, обновили минимумы за последние 17 лет. Это произошло на фоне приостановки Китаем переговоров по газопроводу "Сила Сибири-2", с помощью которого Кремль надеялся заменить утраченные газовые рынки Европы.

Как пишет The Moscow Times, в ходе торгов ценные бумаги "Газпрома" опускались до отметки 90,21 рубля – самой низкой с 20 ноября 2008 года, теряя в момент почти 3%.

С начала июля "Газпром" подешевел на 11%, с начала года – на 27%, а по сравнению с предвоенными рекордами осени 2021 года потерял почти 80% капитализации. Сейчас газовый холдинг стоит 2,147 трлн рублей, или 28 млрд долл. – в 36 раз меньше капитализации в 1 триллион долл., достичь которой два десятилетия назад обещал глава компании Алексей Миллер.

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"Газпром", располагающий крупнейшими в мире доказанными запасами газа, лишился своих крупнейших клиентов после неудачной попытки Кремля "заморозить" Европу, чтобы добиться уступок по Украине. Поставки "Газпрома" на европейский рынок упали до минимума с начала 1970-х годов, а планы перенаправить газ, экспортируемый в ЕС, на китайский рынок терпят фиаско.

По данным The Wall Street Journal, во время последнего визита Владимира Путина в Пекин китайские чиновники попросили больше не поднимать вопрос о новом газопроводе "Сила Сибири-2", пока российские условия не изменятся. Китай, по словам источников WSJ, требует снизить цену на газ до внутрироссийского уровня, что в 5 раз ниже текущих цен "Газпрома" для Поднебесной, которые уже включают скидку более 30%.

В Пекине, вероятно, считают, что если у России не осталось альтернативных рынков сбыта, то можно диктовать свои условия, цитирует издание инвестбанкира Евгения Когана. С сентября 2027 года вступает в силу европейское эмбарго на трубопроводный газ из РФ, а это означает, что "Газпром" потеряет последних клиентов из ЕС – Венгрию, Словакию и Грецию.

"Сейчас у Китая есть "окно возможностей" для того, чтобы заниматься демпингом, поскольку многие ближневосточные и североафриканские поставщики СПГ будут готовы продавать газ Китаю по заниженной цене, поскольку у них нет возможности сбывать газ в Европу из-за неопределенной ситуации вокруг Ормузского пролива", – отмечает ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова

Российский газ – последние новости

В первой половине 2026 года Европа импортировала рекордный объем сжиженного природного газа с ведущего российского завода, выкупив почти всю продукцию сибирского предприятия. Закупки ЕС у "Ямал СПГ", который контролирует российская частная компания "Новатэк", в первой половине 2026 года достигли рекордных 9,89 миллиона тонн, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В июне стало известно, что Китай готовит второй импортный терминал для обработки грузов сжиженного природного газа из российского проекта "Арктик СПГ-2", находящегося под санкциями. Маршрут, который до сих пор работал с единственным терминалом, будет расширен к октябрю.

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