Эти суда управляются токийской компанией.

Европейский союз ввел санкции против трех судов, которые помогали перевозить грузы с российского завода "Ямал СПГ". Этот шаг должен еще больше сократить доходы Москвы от продажи энергоносителей.

Издание Bloomberg пишет, что суда North Moon, North Ocean и North Light включены в 17-й пакет санкций ЕС. Эти суда находятся под управлением токийской компании Mitsui OSK Lines Ltd., ведущего оператора СПГ-перевозчиков.

Неожиданные санкции в отношении судов одной из известных судоходных компаний подчеркивают все более активные усилия ЕС, направленные на то, чтобы подтолкнуть Москву к заключению мирного соглашения с Украиной. Недавно ЕС запретил перевалку российского сжиженного природного газа, предназначенного для Азии, в европейских портах, поэтому эти операции перенесли в порт Мурманска. Данное решение хоть и увеличило время в пути до Китая, но позволило "Ямал СПГ" продолжить отправку грузов.

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"Суда эксплуатируются таким образом, чтобы способствовать или поддерживать действия или политику по эксплуатации, развитию или расширению энергетического сектора в России, включая энергетическую инфраструктуру", - сообщили в Европейском совете.

В свою очередь Mitsui OSK Lines подтвердила, что три судна находятся под ее управлением.

"Мы намерены в полной мере сотрудничать с правительствами ЕС и Японии в соблюдении санкций. Мы проведем консультации с различными сторонами и примем соответствующие меры", - говорится в заявлении компании.

Санкции ЕС против России - главные новости

20 мая Совет ЕС одобрил 17-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер. Под санкции попали еще 189 танкеров "теневого флота" из третьих стран.

В то же вреемя российский завод по производству сжиженного природного газа в Арктике начал использовать новую производственную линию мощностью 6,6 миллиона тонн, несмотря на то, что объект остается под санкциями.

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