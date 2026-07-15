Сенаторы США хотят принять законопроект Грэма о санкциях против России до конца лета

Законопроект разрабатывался более года.

Во вторник сенаторы США представили свой масштабный двухпартийный законопроект о санкциях против России, и призвали Конгресс принять его как можно скорее в память об одном из его главных сторонников, покойном сенаторе Линдси Грэме.

Как пишет CNN, законопроект, призванный оказать давление на Москву и лишить её доходов, выделяемых на войну против Украины, разрабатывался более года. В пятницу, всего за день до своей внезапной смерти, Грэм объявил, что законодатели достигли соглашения с Белым домом о продвижении законопроекта.

В случае принятия этот законопроект введёт обязательные санкции против российских политических и военных лидеров, включая президента Владимира Путина, а также олигархов, государственных предприятий и иностранных компаний, поддерживающих оборонно-промышленную базу России.

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Он также введёт санкции против российского теневого флота, его энергетических проектов и финансовых учреждений. Кроме того, он введёт пошлины до 100% на товары из пяти стран, включая Китай и Индию, которые закупают российскую нефть и природный газ. Однако предусмотрено исключение для стран, импортирующих менее 15% от общего объёма российского экспорта природного газа и "предпринимающих значительные шаги по сокращению этого импорта".

Неясно, когда законопроект будет вынесен на голосование, но первый помощник сенатора сообщил, что по состоянию на вторник, к началу дня, у него уже более двух десятков соавторов, и их число продолжает расти. Сенаторы выразили уверенность в том, что законопроект будет продвигаться вперед, в том числе и в Палате представителей, поскольку он получил поддержку Трампа.

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь, один из ключевых сторонников законопроекта, заявил, что, по его мнению, он может быть принят "до августа". Он сказал, что лидер большинства в Сенате Джон Тьюн дал понять, что он "готов двигаться вперед, когда у него будет достаточно голосов, и я думаю, что у нас есть достаточно голосов".

"Достойная дань памяти" Грэму

Как сенаторы-демократы, так и сенаторы-республиканцы призвали к принятию законопроекта, назвав его "достойной данью памяти" Грэму.

Блюменталь сказал, что разговаривал с Грэмом "буквально за несколько часов до его смерти" и "никогда не слышал от него такого ликования, потому что мы получили известие о том, что Белый дом поддержит наш законопроект о санкциях".

Сенатор-республиканец от Алабамы Кэти Бритт, еще один соавтор законопроекта, сказала, что разговаривала с Грэмом в субботу вечером, и "он был так рад, что Белый дом поддержал законопроект о санкциях против России".

"Он только что разговаривал с президентом. Он сказал, что это будет самое важное достижение в его долгой и выдающейся карьере", – сказала она.

Президент Дональд Трамп во вторник заявил, что у законопроекта "хорошие шансы на успех", но предположил, что можно добавить дополнительные меры против Ирана и "Хезболлы".

"При всем уважении к президенту, он одобрил этот законопроект, и мы должны двигаться вперед с ним, а не открывать его, на мой взгляд, для других потенциальных целей", – прокомментировал Блюменталь эту идею.

Законопроект Грэма о санкциях

Ранее CNN со ссылкой на представителя администрации президента США Дональда Трампа писало, что американский лидер поддержит принятие двухпартийного пакета санкций против России, инициатором которого был сенатор Линдси Грэм. По словам собеседника издания, не исключено, что после внезапной смерти сенатора законопроект будет проголосован даже быстрее.

Позже Трамп заявил, что подпишет законопрект в случае его принятия, добавив, что Грэм "очень этого хотел".

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