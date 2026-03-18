Украинцы тратят до 84% бюджета на базовые потребности, - исследование

Данные показывают существенную разницу в распределении расходов между украинцами и жителями европейских стран.

Украинцы тратят гораздо больше на базовые потребности из собственного бюджета, чем жители стран Европы. Наибольшая доля расходов украинцев приходится на товары и услуги первой необходимости – 84% месячного бюджета.

В то же время, по данным исследования Deloitte Ukraine "Споживацькі настрої українців у 2025 році", доля расходов на товары и услуги первой необходимости в Германии и Нидерландах составляет 56-59%.

Отмечается, что в 2025 году покупательская активность украинцев во многих категориях выросла по сравнению с 2024 годом. При этом 38% тратили на продукты питания больше средств, а 36% увеличили расходы на лекарственные средства.

В большинстве регионов украинцы чаще всего экономят на товарах домашнего обихода и бытовой химии, одежде и обуви, а также косметических средствах и парфюмерии.

Кроме того, украинцы меньше всего тратят на досуг – всего 1% общего бюджета, тогда как в европейских странах эта доля достигает 16-17%.

В "желаемом" бюджете украинцы стремятся сбалансировать свои расходы. Респонденты хотели бы уменьшить долю расходов на базовые нужды до 46%, зато увеличить расходы на досуг до 19%, а также повысить долю сбережений и инвестиций до 19%.

Зарплаты в Украине – важные новости

По итогам прошлого года 15% работников украинских компаний подверглись сокращению зарплат, что на 2% больше, чем годом ранее. Однако в текущем году подавляющее большинство работодателей вошли с намерением либо удержать зарплату на текущем уровне, либо повысить ее.

В январе 2026 года средняя зарплата штатных работников по регионам Украины составляла 27 975 грн, что на 9,5% меньше, чем в декабре прошлого года. По данным Государственной службы статистики Украины, самый высокий уровень средней зарплаты был зафиксирован в столице. Жители Киева в январе в среднем получали 43 865 грн.

