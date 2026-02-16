Украинцы тратят больше денег: НБУ назвал средний чек при оплате картой

Более семи из десяти безналичных операций украинцы осуществляли в торговых сетях.

В 2025 году украинцы чаще всего расплачивались банковскими картами в торговых и сервисных сетях. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Средняя сумма одной операции в Украине в 2025 году:

в торговой сети – 354 грн (в 2024 году – 330 грн);

из перевода с карты на карту – 1 864 грн (в 2024 году – 1 958 грн);

при оплате товаров и услуг в интернете – 608 грн (в 2024 году – 561 грн).

Отмечается, что расчеты в торговых и сервисных сетях составили 74,3% от количества и 50,9% от суммы всех безналичных операций с платежными картами. Это более 6,7 млрд операций на сумму почти 2,38 трлн грн.

Переводы с карты на карту по сумме составили 26,3% (или 1 231,9 млрд грн). Их количество находилось на уровне 7,3% от всех безналичных операций с платежными картами.

В то же время оплата товаров и услуг в интернете составила лишь 13,9% от количества и 16,4% от суммы всех безналичных операций с платежными картами. Это более 1,2 млрд операций на почти 770 млрд грн.

Наличные и карточные расчеты – главные новости

21 января в НБУ сообщили, что за 2025 год сумма наличных денег, находившихся в обращении в Украине, увеличилась на 12,6% (или на 103,9 млрд гривень), а по состоянию на 1 января 2026 года составила 926,3 млрд гривень.

В декабре 2025 года сообщалось, что в Украине действуют ограничения на карточные переводы в 100 тысяч гривень в месяц. А для клиентов, соответствующих критериям "высокого риска", – 50 тысяч гривень.

