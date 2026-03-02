Больше всего зарабатывали в сферах информации и телекоммуникаций.

Средняя зарплата штатных работников по регионам в Украине в январе 2026 года составляла 27 975 грн, что на 9,5% меньше, чем в декабре прошлого года.

Как сообщила Государственная служба статистики Украины, самый высокий размер средней зарплаты зафиксирован в Киеве. Так, жители столицы в январе в среднем получали 43 865 грн. Далее идет Киевская область с показателем в 28 598 грн.

В то же время самый низкий уровень оплаты труда в Черновицкой области - 19 984 грн, а также в Кировоградской области - 19 996 грн.

Больше всего в январе зарабатывали в сферах информации и телекоммуникаций. Средняя заработная плата в этом секторе составляла 76 905 грн. При этом меньше всего зарабатывали работники в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха - 17 828 грн.

Отметим, что Госстат приводит данные по средним зарплатам до вычета 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. То есть "чистыми" на руки украинцы в январе получали, в среднем, 21 541 грн.

Задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 1 февраля 2026 года составляла 3,4 млрд грн.

Напомним, что по данным исследования кадрового портала GRC.ua "Барометр рынка труда", украинский бизнес переживает острый дефицит кадров на рынке труда, из-за которого компании все больше инвестируют в удержание работников и конкурентные зарплаты.

Ранее сообщалось, что лидерами по спросу на работу в Украине остаются разнорабочие и строители, а среди студентов пользуются спросом вакансии с частичной занятостью. Медианные зарплаты колебались от 10 до 65 тыс. грн.

