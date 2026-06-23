Работа на лето в Одессе и Карпатах: кого ищут и какие зарплаты предлагают

В преддверии летнего сезона самые высокие зарплаты в Одессе работодатели предлагают водителям.

Накануне летнего сезона в Одессе и Карпатах традиционно растет спрос на работников сферы обслуживания, торговли и логистики. Больше всего зарабатывают водители, повара и разнорабочие. Об этом говорится в предоставленном УНИАН исследовании от "OLX Работа".

В Одессе рынок труда в преддверии летнего сезона всегда достаточно активен. Среди наиболее востребованных профессий (по количеству предложений от работодателей):

продавец – медианная зарплата 26 тыс. грн;

водитель – 42,5 тыс. грн;

повар – 30 тыс. грн;

грузчик – 29 тыс. грн;

разнорабочий – 27,5 тыс. грн;

уборщица – 16 тыс. грн;

бариста – 22,5 тыс. грн;

официант – 25 тыс. грн.

Отмечается, что на этих и других должностях медианные заработные платы заметно выросли по сравнению с маем прошлого года. В частности, в мае 2026 года она была выше на 29% для грузчиков, на 18% для уборщиц, на 20% для поваров, на 16% для продавцов и на 13% для водителей.

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Спрос на работу в Одессе в преддверии лета также высок и местами достигает более 5 откликов на 1 объявление. Например, в мае 2026 года самая высокая конкуренция наблюдалась на вакансии администратора – на 1 объявление с предложением работы приходилось почти 11 откликов.

На втором месте – вакансия разнорабочего, где наблюдалось 8 откликов на 1 объявление. На должность бариста в Одессе фиксировалось в среднем 7 откликов на 1 объявление, а на должности уборщицы и охранника – 6 откликов на 1 объявление. Также востребованы среди соискателей должности водителя (5 откликов на 1 объявление) и повара (3 отклика на 1 объявление).

Что с работой в Карпатах

Рынок труда в мае этого года в Карпатах демонстрирует тенденции, в некоторой степени схожие с Одессой. Перечень вакансий, на которые чаще всего ищут кандидатов:

продавец – медианная зарплата 18,5 тыс. грн;

повар – 25 тыс. грн;

водитель – 32,5 тыс. грн;

администратор – 22 тыс. грн;

горничная – 22,5 тыс. грн;

уборщица – 14,9 тыс. грн;

разнорабочий – 30 тыс. грн;

грузчик – 21,3 тыс. грн.

Уровень предложения в Карпатах выше, чем в мае прошлого года – почти на 13%. Что касается изменения медианных зарплат, то тенденция иная. На некоторых должностях она за год заметно выросла: водители +30%, горничные +15%, продавцы +23%, торговые представители +25%. Зато снижение медианной заработной платы за год произошло у грузчиков (-25%) и уборщиц (-28%).

Если анализировать спрос среди соискателей, то в мае 2026 года высокая конкуренция наблюдалась на вакансии охранника – в среднем 12 откликов на 1 объявление. Также активно откликались на предложения работы горничной (7 откликов на 1 объявление), строителем (6 откликов на 1 объявление), водителем, официантом (5 откликов на 1 объявление).

"Несмотря на разную динамику в Одессе и Карпатах, в обоих регионах наблюдается спрос на работников в сфере обслуживания и услуг. Что касается медианных зарплат, тенденции положительные: в основном фиксируется рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на работу высокий: кандидаты активно откликаются на объявления работодателей", – резюмировали аналитики.

Работа в Украине – главные новости

19 июня стало известно, что в прифронтовых областях наибольший спрос наблюдается на продавцов, водителей и разнорабочих. В то же время на многие вакансии украинцы стали откликаться реже, что свидетельствует об усугублении дефицита кадров.

Ранее сообщалось, что в Украине растет количество объявлений о сезонной и временной работе. Наибольшее количество вакансий по сезонной работе в мае 2026 года наблюдается для разнорабочих с медианной зарплатой 18,7 тысячи гривень.

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