Людей почти нет: какие профессии наиболее востребованы вблизи фронта

В прифронтовых областях наблюдается нехватка кадров и дальнейший отток рабочей силы в более безопасные регионы.

Наибольший спрос в прифронтовых областях работодатели фиксируют на продавцов, водителей и разнорабочих. В то же время на многие вакансии украинцы стали откликаться реже, что свидетельствует об усугублении дефицита кадров, говорится в исследовании "OLX Работа", которое имеется в распоряжении УНИАН.

Отмечается, что больше всего объявлений зафиксировано на должность продавца. По сравнению с маем прошлого года спрос на кандидатов вырос на +2%. Медианные зарплаты по областям: 16,3 тыс. грн в Херсонской, 16 тыс. грн в Харьковской, 15,7 тыс. грн в Запорожской, 15 тыс. грн в Николаевской, 14,5 тыс. грн в Сумской.

Также в мае активно искали водителей. В указанных регионах эта должность занимает второе место по количеству объявлений. Самую высокую медианную зарплату водителям предлагают в Харьковской области – 32,5 тыс. грн, а в Херсонской – 30 тыс. грн. В Сумской, Запорожской и Николаевской областях водителям предлагают медианную зарплату в размере 27,5 тыс. грн.

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Популярной среди работодателей является вакансия разнорабочего. Наиболее активно их ищут в Харьковской области, медианная заработная плата в мае 2026 года составляет 22,5 тыс. грн (самый высокий показатель среди прифронтовых регионов). Около 21 тыс. грн готовы платить в Запорожской области, а в Николаевской и Сумской этот показатель составляет 20 тыс. грн.

В Николаевской, Запорожской и Херсонской областях работодатели также активно искали поваров. В Николаевской и Запорожской областях медианная зарплата составляет 18,5–19 тыс. грн, а в Херсонской – несколько меньше: 15 тыс. грн.

Среди других профессий, по которым фиксируется большое количество объявлений: грузчик, бариста, продавец-консультант, автослесарь и охранник.

Спрос на работу в прифронтовых областях

Несмотря на рост количества вакансий, спрос среди кандидатов на отдельные должности снижается. Количество откликов на вакансию продавца самое высокое (как и количество объявлений), однако по сравнению с прошлым годом оно меньше на 20%. Также реже стали откликаться на вакансии строителя (-22%), швеи (-21%), автослесаря (-18%) и продавца-консультанта (-17%).

Тенденцию роста активности соискателей в мае 2026 года фиксировали по предложениям работы разнорабочему (+14%), баристе (+13%), кассиру (+12%) и водителю (+3%).

При этом есть профессии, по которым в упомянутых регионах в мае 2025–2026 годов вакансии практически не фиксировались. Среди них: брокеры, руководители отдела продаж, менеджеры, супервайзеры, юристы, копирайтеры, аудиторы, фотографы и SMM-менеджеры.

Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, аналитики отмечают, что рынок труда в прифронтовых областях остается активным.

"Работодатели все чаще ищут сотрудников для сфер торговли, логистики и физического труда. В то же время количество откликов на многие вакансии сокращается, что свидетельствует о дефиците кадров и дальнейшем перемещении рабочей силы в более безопасные регионы. Наибольший спрос со стороны работодателей сосредоточен на рабочих профессиях, тогда как офисные специальности значительно реже встречаются среди актуальных вакансий", – резюмировали аналитики.

Работа в Украине – последние новости

По результатам исследования "OLX Работа", в Украине растет количество объявлений о сезонной и временной работе. Наибольшее количество вакансий по сезонной работе в мае 2026 года наблюдается для разнорабочих с медианной зарплатой 18,7 тысячи гривень.

При этом в апреле украинский рынок труда демонстрировал заметное сокращение спроса со стороны работодателей в ряде профессий. Тогда наибольшее падение наблюдалось на вакансии домработниц, таксистов и вакансии, подходящие для студентов или тех, кто только начинает карьеру.

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