Вакансий по бронированию в Украине стало больше: кому платят от 100 тысяч гривень

Самые высокие зарплаты среди вакансий с возможностью бронирования работодатели предлагают штукатурам.

Количество вакансий с возможностью бронирования выросло на 25%. В то же время количество откликов выросло на 28%, а медианная заработная плата увеличилась на 17% и в настоящее время составляет 35 тысяч гривень, говорится в предоставленном УНИАН исследовании от "OLX Робота".

Отмечается, что больше всего вакансий с возможностью бронирования работодатели размещают в Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Одесской и Запорожской областях. В десятку регионов с наибольшим количеством таких предложений также вошли Ивано-Франковская, Волынская и Закарпатская области.

По количеству откликов на OLX Работа лидерство также сохраняет Киевская область. Далее следуют Днепропетровская, Львовская, Харьковская, Ивано-Франковская, Запорожская, Одесская, Волынская и Ривненская области.

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Самые высокие медианные зарплаты в вакансиях с возможностью бронирования работодатели предлагают в Закарпатской области – 50 тыс. грн в месяц. Далее следуют Ивано-Франковская и Волынская области, где медианная зарплата составляет по 45 тыс. грн, а также Тернопольская область – 43 тыс. грн и Ривненской – 42 тыс. грн.

В число регионов с самыми высокими зарплатами также вошли:

Львовская область – 40 тыс. грн;

Киевская область – 38 тыс. грн;

Житомирская область – 37,5 тыс. грн;

Полтавская область – 35,5 тыс. грн.

В то же время самые низкие медианные заработные платы среди проанализированных регионов зафиксированы в Харьковской области – 28 тыс. грн и Черновицкой области – 25,65 тыс. грн.

Кого ищут работодатели

Аналитики OLX Работа отмечают, что больше всего вакансий с возможностью бронирования работодатели предлагают водителям. Также в десятку профессий с наибольшим количеством таких предложений вошли строители, грузчики, разнорабочие, продавцы, автослесари, сварщики, кассиры и кладовщики.

Аналогичная ситуация и по количеству откликов. Наибольший интерес со стороны кандидатов наблюдается к вакансиям водителей. Также среди лидеров – вакансии в категории "Производство/Рабочие специальности", строителей, разнорабочих, грузчиков, охранников, продавцов, кассиров и кладовщиков.

Руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина отметила, что большинство вакансий с возможностью бронирования сегодня приходится именно на рабочие профессии.

"Возможность бронирования чаще всего предлагают предприятия критической инфраструктуры, производства, строительства, логистики и транспорта. Именно поэтому среди вакансий преобладают водители, строители, грузчики, автослесари, сварщики и другие рабочие специальности. В то же время именно в этих сферах уже длительное время сохраняется дефицит кадров, поэтому работодатели не только предлагают возможность бронирования, но и конкурируют за работников уровнем заработной платы", – отметила Абдуллина.

Кому предлагают самые высокие зарплаты

Самые высокие медианные зарплаты среди вакансий с возможностью бронирования работодатели предлагают штукатурам – 101 250 грн в месяц. Далее в рейтинге следуют фасадчики с медианной зарплатой 97 500 грн, рихтовщики – 87 500 грн, каменщики – 82 500 грн и плиточники – 72 500 грн.

В число профессий с самыми высокими зарплатами также вошли:

дальнобойщик – 70 000 грн;

таксист – 57 500 грн;

механик – 57 500 грн;

маляр – 57 500 грн;

строитель я – 55 520 грн.

В то же время самые низкие медианные заработные платы среди вакансий с возможностью бронирования предлагаются медсестрам – 16 750 грн, уборщицам – 17 250 грн и кассирам – 19 900 грн в месяц.

Работа в Украине – главные новости

В летний сезон в Одессе и Карпатах традиционно растет потребность в работниках сферы обслуживания, торговли и логистики. По результатам исследования "OLX Работа", больше всего зарабатывают водители, повара и разнорабочие.

19 июня сообщалось, что в прифронтовых областях наибольший спрос наблюдался на продавцов, водителей и разнорабочих. При этом на многие вакансии граждане стали откликаться реже, что свидетельствует об усугублении дефицита кадров в Украине.

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