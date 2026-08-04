'Новая почта' потеряла посылку стоимостью 40 тысяч: почему компенсировали лишь 500 гривень

Женщина также получила компенсацию за моральный ущерб в размере 5 тыс. грн.

Компания "Новая почта" компенсирует клиентам утерю посылки только в пределах заявленной стоимости, даже если реальная цена отправления окажется в десятки раз выше. Именно с такой ситуацией столкнулась врач из Хмельницкой области, которая потеряла при пересылке дерматоскоп стоимостью почти 40 тысяч гривень.

Соответствующая информация указана в материалах Шепетовского городского районного суда Хмельницкой области. Согласно материалам дела, врач-дерматовенеролог из Шепетовки, которая потеряла через "Новую почту" дорогостоящий дерматоскоп стоимостью почти 40 тыс. грн, через суд добилась компенсации морального вреда. В то же время возмещение за сам прибор она получила лишь в пределах заявленной стоимости отправления – 500 грн.

Как установил суд, в марте 2026 года женщина отправила дерматоскоп в Киев на плановое сервисное обслуживание. При оформлении посылки она указала заявленную стоимость 500 грн, хотя фактическая цена прибора составляла 39 690 грн. Впоследствии "Новая почта" признала, что отправление было утеряно, и предложила компенсацию только в размере заявленной стоимости.

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Истец отмечала, что дерматоскоп был её основным рабочим инструментом. Из-за его потери она не могла полноценно работать, а также испытала длительный стресс, поэтому просила взыскать 10 тыс. грн за моральный ущерб.

В "Новой почте" возражали против более крупной компенсации, подчеркивая, что именно клиентка самостоятельно определила заявленную стоимость в 500 грн и описала содержимое отправления как "бытовые вещи", а не медицинское оборудование. Поэтому, по мнению компании, ее материальная ответственность ограничивается суммой, указанной в экспресс-накладной.

В материалах указано, что перевозчик несет ответственность за утерю груза, если не докажет, что это произошло не по его вине.

"В ответе на её претензию ответчиком признан факт утери отправления по экспресс-накладной и предложено возмещение, равное заявленной стоимости отправления, но не более фактической стоимости вложения и предложенной компенсации в размере 500 грн", – говорится в деле.

Суд согласился с тем, что компания должна возместить только заявленную стоимость отправления и стоимость доставки. В то же время он признал, что из-за потери имущества женщина испытала моральные страдания, и присудил ей 5 тыс. грн моральной компенсации вместо заявленных 10 тыс. грн. Всего с "Новой почты" взыскали 5701,15 грн, а также более 2,1 тыс. грн расходов на юридическую помощь.

Согласно правилам "Новой почты", при оформлении посылки отправитель должен указать заявленную стоимость отправления. Она служит основанием для расчета компенсации в случае утери или повреждения посылки.

Если заявленная стоимость составляет до 500 грн, дополнительные комиссии за страхование не взимаются. При превышении этой суммы клиент должен уплатить дополнительную комиссию в размере 0,5% от заявленной стоимости. Учитывая, что Россия регулярно уничтожает склады перевозчика, клиентам следует указывать реальную стоимость ценных посылок для получения справедливой компенсации.

"Новая почта" – последние новости

В июне Российская Федерация нанесла удар по инновационному терминалу "Новой почты" в Киеве, в результате чего были повреждены тысячи посылок. Терминал имел ключевое значение для логистических процессов, поскольку обеспечивал оперативную сортировку и обработку значительных объемов отправлений.

30 июля российские оккупанты атаковали терминалы "Новой почты" в Полтавской области и в Днепре. Уже 31 июля враг нанес удар по отделению "Новой почты" в Винницкой области, в результате атаки были ранены восемь человек.

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