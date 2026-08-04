На хорватских пляжах уже в 6:30 утра не найти места в тени: в чем причина

Туристам приходится либо платить за аренду, либо жариться на солнце.

На пляжах Хорватии все сложнее найти место в тени – даже если приходить рано утром. Немецкий турист Майк Кляйн, отдыхающий с женой и тремя маленькими детьми, пожаловался, что все тенистые участки оказываются заняты еще до рассвета, и из-за этого его семье приходится находиться под палящим солнцем.

"Хотя мы каждое утро приходим на пляж очень рано, нам регулярно удаётся найти лишь такое место, на которое падает прямое солнце или где тень лишь частичная и держится недолго", – рассказал турист. По его словам, его годовалый ребёнок уже получил тепловую сыпь от сильной жары, пишет NLC.hu

Причина, по словам Кляйна, в том, что ранним утром работник, сдающий пляжный инвентарь в аренду, заранее расставляет лежаки, кладет на них полотенца и раскладывает их вокруг – создавая видимость, будто места уже заняты.

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"Практически невозможно найти свободное место в естественной тени. Для многих отдыхающих остаётся лишь два варианта: либо оплатить аренду лежака, либо находиться на солнечных участках пляжа", – заявляет турист. Он подчеркнул, что возражает не против сдачи лежаков в аренду как таковой, а против того, что заранее занимают участки берега, которые должны быть общедоступными.

Занимать места запрещено

Муниципалитет Тучепи еще в 2024 году запретил занимать места полотенцами – за это может быть наложен штраф до 130 евро (около 6000 гривен). Однако, как рассказал прессе инспектор по общественным территориям Леон Шарич, у муниципалитета сейчас нет предусмотренного законом морского инспектора, который мог бы следить за соблюдением этих правил на побережье.

Мэр Супетара Ивана Маркович считает, что лежаки, выставленные в коммерческих целях, – даже большая проблема, чем занятие мест полотенцами. "Лежаки нельзя заранее расставлять по всему пляжу, их нужно хранить сложенными. Полотенца убрать гораздо легче. Людей нужно предупреждать и информировать", – отметила она.

В Хорватии закон о морском общественном имуществе и портах гласит, что пляжи свободны для использования всеми и никто не имеет права без законных оснований занимать часть берега. Майк Кляйн пожаловался на ситуацию компетентным органам, и те подтвердили, что начали проверку деятельности арендаторов, работающих на пляже Камена.

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