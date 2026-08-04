ПриватБанк поднял цены на валюту: свежий курс доллара и евро

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,05 грн, а евро – 52,08 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 4 августа, вырос на 20 копеек и составляет 45,05 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 10 копеек и составляет 52,00 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,45 гривни, а евро – по курсу 51,00 гривня за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" во вторник подорожал на 21 копейку и составляет 45,05 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня вырос на 27 копеек – до 52,08 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

НБУ установил на 4 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 44,79 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,64 гривни за один евро, то есть украинская валюта потеряла 37 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 11 копеек и составляет 45,08 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,42 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 16 копеек и составляет 51,93 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,26 гривни за евро.

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