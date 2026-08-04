Редкий 'медведокот' пахнет попкорном и имеет пятую конечность: ученые боятся его потерять

Зоологи бьют тревогу из-за этой пушистой загадки.

Странное на вид животное под названием бинтуронг покоряет интернет своей внешностью, напоминающей "енота без маски" или персонажа из фильма "Тёмный кристалл", пишет издание Good.

Несмотря на прозвище "медведокот", животное не имеет никакого отношения ни к медведям, ни к кошкам – оно единственный представитель своего рода.

У бинтуронгов есть необычная особенность – самки крупнее самцов: в среднем они весят около 22 кг, тогда как самцы – всего 9 кг. Такая особенность встречается в природе редко, но не является уникальной – подобное наблюдается также у усатых китов, пятнистых гиен и пауков-круговых кружевниц.

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Еще одна необычная особенность животного – цепкий хвост, которым оно цепляется за ветки, словно пятой конечностью. Бинтуронги – одни из двух хищников в мире с таким хвостом, второй – кинкажу, которого ещё называют "медовым медведем".

Но больше всего бинтуронги прославились своим запахом: от них пахнет буквально свежим попкорном. Учёные выяснили причину – это химическое соединение 2-ацетил-1-пирролин, которое содержится в моче животного и выделяется при приготовлении попкорна.

Обитают бинтуронги в тропических лесах Южной и Юго-Восточной Азии – в частности, в Индонезии, Малайзии и Таиланде. Они питаются рыбой, грызунами, птицами, червями и насекомыми, а также помогают лесу восстанавливаться, разнося семена растений.

Впрочем, за последние 30 лет популяция животных значительно сократилась из-за охоты с целью торговли экзотическими животными. В природоохранной организации Flora & Fauna объясняют: необычная внешность и забавный нрав бинтуронгов делают их желанной добычей для браконьеров, которые устанавливают ловушки прямо в лесу.

Чтобы остановить эту тенденцию, организация уже десятилетиями обеспечивает лесных рейнджеров необходимым снаряжением – от новой обуви до дождевиков и рюкзаков для длительных патрулирований. Ранее подобный подход уже доказал свою эффективность: благодаря Международной программе защиты горилл в 1990-х годах популяцию горных горилл удалось восстановить с нескольких сотен особей до более чем тысячи.

Хорошей новостью стало и то, что в марте зоопарк Сан-Диего впервые за 26 лет пополнился – родились два детёныша бинтуронга, которых называют "бинлятами". Мальчиков-близнецов назвали Пулонг и Тау, их родителями стали Неттл и Гаррет. Малыши уже исследуют деревья в своём вольере и демонстрируют типичное для вида поведение – фыркают, мурлыкают и хихикают, когда довольны, а когда их что-то раздражает – "кричат, как кошки".

Редкие существа

Ранее УНИАН сообщал, что на пляжах северо-западной Англии волны выбросили сотни загадочных синих морских существ, похожих на медуз. Местная жительница Луила Николсон рассказала, что сначала приняла их за водоросли и чуть не подняла одну из них руками. Специалисты объяснили, что речь идет о "ветряных матросах" – колониальных гидрозоях, которые на самом деле не являются медузами, хотя и способны больно ужалить.

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