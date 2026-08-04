С Лили Джеймс: вышел трейлер японской версии 'Плохого лейтенанта' (видео)

Мировая премьера фильма состоится уже в сентябре 2026 года.

Кинокомпания NEON представила первый трейлер криминального экшн-триллера "Плохой лейтенант: Токио" (Bad Lieutenant: Tokyo), который станет уже третьей частью популярной серии фильмов.

На этот раз в центре сюжета окажется опозоренный токийский детектив с пристрастием к азартным играм, который попадает в мир коррупции, зависимостей и насилия, ввязавшись в запутанное расследование, касающееся мстительного бывшего члена якудзы, загадочной агентки ФБР и пропавшей дочери влиятельной американской семьи.

Главные роли в фильме исполнили японская звезда Огури Сюн ("Годзилла против Конга") и британская актриса Лили Джеймс ("Золушка", "Малыш на драйве", "Темные времена", "Железный коготь", "Оператор", сериал "Пэм и Томми").

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Снял картину один из самых плодотворных японских режиссеров современности Миике Такаси ("Ичи-киллер", "Братство якудза: Война кланов", "Один пропущенный звонок", "13 убийц", "Клинок бессмертного").

Мировая премьера фильма состоится уже в сентябре 2026 года в рамках Международного кинофестиваля в Торонто. Когда же он выйдет в кинотеатрах, пока неизвестно.

"Плохой лейтенант" – что известно о предыдущих фильмах

Оригинальная криминальная драма "Плохой лейтенант" от американского режиссера Абеля Феррари ("Город страха", "Король Нью-Йорка", "Отель "Новая роза", сериал "Полиция Майами") вышла в 1992 году. По сюжету, безымянный порочный лейтенант полиции Нью-Йорка в исполнении Харви Кейтеля ("Последнее искушение Христа", "Криминальное чтиво", "Тельма и Луиза", "Королевство полной луны", "Юность") расследует жестокое нападение на чернокожую женщину, но зависимости полицейского, которые давно уже стали смыслом его жизни, мешают раскрытию этого дела. Фильм получил высокие оценки критиков и похвалу от самого Мартина Скорсезе, однако был ограничен в прокате из-за "взрослого" рейтинга, связанного с большим количеством насилия.

В 2009 году вышла вторая версия фильма, которая не была ни сиквелом, ни римейком первой части и называлась "Плохой лейтенант: Порт захода – Новый Орлеан". На этот раз режиссером выступил немец Вернер Херцог ("Легенда о Каспаре Гаузере", "Агирре, гнев Божий", "Носферату – призрак ночи", "Фитцкарральдо", "Мой сын, мой сын, что ты наделал", "Королева пустыни"), а главную роль в фильме сыграл Николас Кейдж ("Дикие сердцем", "Покидая Лас-Вегас", "Невыносимое бремя огромного таланта", "Ренфилд", "Лонглегс", "Серфер", сериал "Паук-нуар"). В этой части образцовый детектив Теренс МакДонах, у которого есть своя темная сторона, расследовал убийство мигрантов в порту Нового Орлеана, однако все осложняли его наркозависимость и причастность к кражам. Эта лента получила даже лучшие оценки, чем у предшественника, а также имеет в своем активе несколько престижных наград и номинаций.

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