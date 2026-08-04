Две палочки превратят ложное равенство в верное: куда их добавить

Любители математических головоломок получили новый вызов, справиться с которым удалось лишь небольшой части пользователей.
На изображении показано уравнение 6-6=14, которое является абсолютно неправильным.
Задача – исправить его, добавив ровно две спички, и успеть сделать это за 5 секунд.
В этом и заключается главная сложность: времени на раздумья практически нет, а вариантов, куда именно добавить спички, несколько.
Подобные визуальные загадки давно стали популярным способом проверить скорость мышления и нестандартный подход к решению задач.
Регулярная практика с такими головоломками помогает тренировать логику и концентрацию внимания, поэтому даже неудачная попытка – это уже полезное упражнение для мозга.
Не расстраивайтесь, если с первого раза разгадать загадку не удалось – главное здесь не скорость, а сам процесс тренировки мышления.
Правильное решение:
Нужно добавить одну спичку к знаку "минус", превратив его в "плюс", а вторую спичку – к первой цифре 6, превратив её в 8.
В результате уравнение приобретает вполне корректный вид: 6+8=14.
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Или другую задачу, где две спички сделают равенство правильным.