Две палочки превратят ложное равенство в верное: куда их добавить

На всё отводится 5 секунд.

Любители математических головоломок получили новый вызов, справиться с которым удалось лишь небольшой части пользователей.

На изображении показано уравнение 6-6=14, которое является абсолютно неправильным.

Задача – исправить его, добавив ровно две спички, и успеть сделать это за 5 секунд.

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В этом и заключается главная сложность: времени на раздумья практически нет, а вариантов, куда именно добавить спички, несколько.

Подобные визуальные загадки давно стали популярным способом проверить скорость мышления и нестандартный подход к решению задач.

Регулярная практика с такими головоломками помогает тренировать логику и концентрацию внимания, поэтому даже неудачная попытка – это уже полезное упражнение для мозга.

Не расстраивайтесь, если с первого раза разгадать загадку не удалось – главное здесь не скорость, а сам процесс тренировки мышления.

Правильное решение:

Нужно добавить одну спичку к знаку "минус", превратив его в "плюс", а вторую спичку – к первой цифре 6, превратив её в 8.

В результате уравнение приобретает вполне корректный вид: 6+8=14.

Другие головоломки от УНИАН

Предлагаем решить еще одну математическую головоломку со спичками, где нужно переместить только одну спичку.

Или другую задачу, где две спички сделают равенство правильным.

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