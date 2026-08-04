Рассказываем, кому положена отсрочка от мобилизации в августе 2026 года и как ее оформить.

Недавно в сети появилась информация о том, что с 1 августа мобилизация в Украине будет распространяться на восемь категорий граждан, которые ранее имели право на отсрочку. Разберемся, так ли это на самом деле, что нужно, чтобы получить отсрочку от мобилизации в августе 2026 и в каких случаях ее действительно можно потерять.

Кому полагается отсрочка до завершения мобилизации

Прежде всего стоит уточнить, что основные правила предоставления отсрочки от мобилизации, в том числе о том, кто имеет право на отсрочку по новому закону о мобилизации, регулируются статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Согласно этому документу, полностью бессрочных отсрочек нет: они могут действовать либо до окончания мобилизации, либо до исчезновения конкретного основания. Однако так как с ноября 2025 года отсрочки до конца мобилизации стали продлеваться автоматически, они условно могут считаться бессрочными (при условии сохранения соответствующих обстоятельств). В частности, под этот статус подпадает:

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отсрочка по инвалидности;

отсрочка для родителей трех и более детей в возрасте до 18 лет (причем даже если трое детей от разных браков - мобилизация все равно исключена);

для родителей ребенка с инвалидностью;

для родителей совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

для супруг людей с инвалидностью I или II группы (в некоторых случаях также III группы);

отсрочка по уходу за родителями или другими родственниками с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями;

отсрочка для родителей, самостоятельно воспитывающих ребенка до 18 лет;

для опекунов недееспособных лиц;

для людей, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время войны;

для освобожденных из плена военнослужащих.

При этом важно помнить, что такие отсрочки, снова-таки, сохраняются лишь пока причины их получения являются актуальными: например, пока действует инвалидность, ребенок не достиг установленного возраста, человек продолжает соответствовать требованиям для ухода и т.д.

Кому полагается временная отсрочка от мобилизации

Впрочем, в некоторых случаях срок отсрочки напрямую зависит от состояния здоровья, учебы, работы или других временных обстоятельств. В частности, таковой является:

отсрочка от мобилизации по состоянию здоровья – на срок, установленный заключением ВЛК, но не более 12 месяцев (после чего требуется повторное медицинское освидетельствование);

отсрочка для студентов, аспирантов, докторантов и интернов – на период последовательного обучения;

для научных и педагогических работников – на период соответствующего трудоустройства не менее чем на 0,75 ставки;

для граждан 18–25 лет, которые отслужили год по контракту – на 12 месяцев со дня увольнения;

для забронированных работников – на срок действия бронирования.

Более конкретно, какие специальности дают отсрочку от мобилизации (бронь), можно узнать из перечня критериев "критичности" предприятий, установленного Постановлением Кабинета Министров Украины № 76.

Что же касается распространившейся недавно информации о том, что некоторые категории граждан якобы лишились права на отсрочку, то, по словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, эти сообщения не соответствуют действительности, так что в августе 2026 никаких изменений не предполагается.

Как и где оформляется отсрочка в Украине

Как уже было сказано, после реформы в ноябре 2025 года, обращаться в ТЦК для каждого продления отсрочки больше не требуется. Теперь документы на новую отсрочку подаются либо через "Резерв+" - если они есть в цифровом виде, - либо через ЦНАП, который, в свою очередь, уже передает все необходимые данные в ТЦК.

Впрочем, хотя по данным Минобороны уже более 90% отсрочек продлеваются автоматически, полагаться исключительно на это не рекомендуется: в цифровых системах также могут происходить ошибки, которые в данном контексте чреваты отказом в подтверждении права на отсрочку.

Поэтому после продления действия каких-либо документов желательно проверить статус в "Резерв+" и убедиться, что электронный военно-учетный документ содержит актуальную информацию. В случае ошибок, - если отсрочка не высвечивается в приложении, например, - исправить сведения можно, обратившись в любой местный ЦНАП.

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