Юрист рассказала, можно ли получать пенсию другого человека по доверенности и какие нюансы при этом следует учесть.

Бывает, что пенсионер не может лично получить свои выплаты из-за болезни, пребывания за границей или других обстоятельств. В таких случаях закон позволяет оформить доверенность, однако воспользоваться ею можно только при соблюдении определенных важных условий.

Адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова рассказала в комментарии УНИАН, можно ли оформить получение пенсии на карту другого человека, куда для этого обращаться и в каких случаях могут отказать в выплате.

Можно ли оформить пенсию по доверенности в Украине – как это сделать

По словам Воронковой, право получать пенсию от имени другого лица (по доверенности) имеет любой совершеннолетний и дееспособный человек. При этом пользоваться этим правом можно не более 12 месяцев.

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При этом, если вас интересует доверенность на получение пенсии лежачего больного - Украина предлагает два варианта реализации этого права: через "Укрпочту" или через банковский счет пенсионера. Конкретный способ можно выбрать самостоятельно через портал Пенсионного фонда.

"На практике пенсионер может просто передать лицу свою карту вместе с ПИН-кодом".

Если же пенсионер выехал за границу после начала полномасштабного вторжения и у него, например, истек срок действия банковской карты, первым шагом, по словам адвоката, должно быть уведомление Пенсионного фонда об изменении реквизитов. Для этого нужно зайти в личный кабинет на портале ПФУ, идентифицировавшись с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Через портал, как пояснила специалист, можно подать заявление с просьбой перечислить средства на конкретный банковский счет – обязательно открытый на имя самого пенсионера. И, соответственно, таким же образом можно попросить выплачивать пенсию через конкретное отделение "Укрпочты", как правило, по месту регистрации.

Можно ли получить пенсию по доверенности без КЭПа – другой способ

Если у пенсионера нет квалифицированной электронной подписи, специалист посоветовала оформить доверенность на лицо в Украине с правом подписания документов, получения денег и распоряжения банковским счетом:

"Доверенное лицо будет иметь право пойти в банк, открыть пенсионный счет на имя пенсионера и оформить для него квалифицированную электронную подпись".

После этого, по ее словам, пенсионер сможет через портал ПФУ указать новый счет для выплат, а доверенное лицо – снимать с него средства.

Кроме того, благодаря такой подписи пенсионер сможет удаленно обратиться в Пенсионный фонд для прохождения идентификации, если это понадобится.

Если с тем, можно ли получать выплаты по доверенности, все понятно, Воронкова также подчеркнула, что оформить пенсию на карту любого другого лица, кроме самого пенсионера, нельзя даже при наличии доверенности – законодательство четко требует, чтобы пенсионные выплаты начислялись только на счет получателя пенсии.

Можно ли получить пенсию по доверенности самому – почему отказывают

Если пенсионер получает выплаты через "Укрпочту" и оформил доверенность на другое лицо, сотрудники почты обязаны выдать средства доверенному лицу. Впрочем, как уточнила юрист, на практике так происходит не всегда – некоторые сотрудники перестраховываются и требуют дополнительного подтверждения волеизъявления пенсионера, а иногда даже его личного присутствия.

"Однако если в доверенности указано, что лицо имеет право получать средства пенсионера через конкретное отделение "Укрпочты", сотрудники почты не имеют права отказать".

Наиболее эффективным способом избежать таких ситуаций эксперт назвала открытие банковского счета именно на имя пенсионера, с которого доверенное лицо в дальнейшем сможет снимать средства.

Для оформления доверенности пенсионеру необходимо обратиться к государственному или частному нотариусу, а если он находится за границей – в консульство Украины. Если же человек находится в местах лишения свободы, доверенность оформляет начальник соответствующего учреждения.

Доверитель (то есть сам пенсионер) должен лично явиться к нотариусу или уполномоченному лицу с:

паспортом;

идентификационным кодом;

выпиской о регистрации места жительства (если паспорт выдан в формате книжечки).

Кроме того, необходимо знать полные данные доверенного лица – фамилию, имя, отчество, идентификационный код и место регистрации, – а также указать банковское учреждение или отделение "Укрпочты", через которое будут осуществляться выплаты.

При этом, как отметила адвокат, присутствие доверенного лица при оформлении документа не является обязательным – готовую доверенность пенсионер может даже отправить по почте. Главное же в том, можно ли получать выплаты по доверенности, – это правильность начисления самой пенсии: то есть если пенсионер, например, не прошел идентификацию в Пенсионном фонде и выплаты приостановили, сначала их нужно будет возобновить.

справка Елена Воронкова адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Окончила Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого. Аспирант Государственного научного учреждения "Институт информации, безопасности и права Национальной академии правовых наук Украины". Специализируется на вопросах социального обеспечения населения и военнослужащих.

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