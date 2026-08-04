Дроны атаковали склады Wildberries под Москвой и Питером (видео)

В Красном Бору Ленинградской области, по предварительным данным, горит комплекс Wildberries площадью 154 000 кв. м.

4 августа дроны атаковали Московскую и Ленинградскую области, по предварительным данным, целью атаки были склады Wildberries, очевидцы сообщают о пожарах.

В Красном Бору Ленинградской области после атаки дронов повреждено складское помещение, заявил губернатор Александр Дрозденко.

Как пишет Astra, в Красном Бору расположено несколько логистических комплексов, в том числе комплекс Wildberries площадью 154 000 кв. м.

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В сети публикуют кадры масштабного пожара на складе, и огромный столб дыма.

Кроме того, в Чехове Московской области БПЛА атакуют складские помещения Wildberries, в частном секторе начался пожар.

РосСМИ пишут, что в Чехове в промзоне Новоселок в результате попадания БПЛА произошло несколько возгораний наиболее крупное – на складе. Также повреждены электроподстанция и административное здание.

Также в Кстово Нижегородской области сообщают о пожаре и задымлении после атаки дронов.

Wildberries в войне

Ранее СМИ рассказали, как российская армия получает товары с маркетплейса Wildberries. Закупки проходят не напрямую, а через волонтерские организации. Чаще всего там заказывали медицинские товары и инструменты различного назначения.

Также напомним, что 3 августа Силы обороны Украины нанесли удар по логистическому хабу Wildberries во Владимирской области. Этот комплекс является одним из крупнейших объектов Wildberries в Центральной России.

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