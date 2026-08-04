В жару этот рецепт станет вашим любимым: как приготовить томатный соус без плиты и духовки

Когда помидоры достигают пика зрелости, а на улице становится слишком жарко, чтобы включать духовку, можно приготовить простой соус без варки. Его называют "помодоро крудо" и подают с очень тонкими спагетти, хотя существует множество вариантов, в частности с луком, каперсами, оливками и местным сыром. Об этом пишет The Independent.
"Вы можете использовать любые ароматные помидоры: от старинных сортов до сливовых и черри. По желанию снимите кожицу и семена с более крупных сортов или оставьте их целыми, чтобы сохранить рустикальный вид. Со временем паста впитает в себя чесночный томатный сок, а это значит, что блюдо прекрасно подойдет как остатки на следующий день, так и в качестве блюда для пикника", - уверяют в материале.
Томатный соус с базиликом без варки: что понадобится на четыре порции
Ингредиенты:
- 1 кг спелых мелких помидоров;
- 4 зубчика чеснока, мелко нарезанные;
- 30–35 г свежих листьев базилика, грубо порванных, плюс еще немного для подачи;
- соль;
- от 1/3 до 1/2 стакана оливкового масла, плюс еще немного для подачи;
- мелко натертый сыр (по желанию).
Приготовление соуса
Разрежьте помидоры пополам или на четвертинки и смешайте с чесноком и базиликом в большой сервировочной миске. Затем приправьте солью и влейте масло. Перемешайте, оставьте соус накрытым как минимум на один час, желательно в тёплом, солнечном месте.
Подача
Затем сварите макароны по своему вкусу, добавьте их в соус и перемешайте. В завершение добавьте оливковое масло, базилик и посыпьте сыром. Перед подачей желательно дать макаронам пропитаться соусом в течение 15 минут.
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