Украина окажется в эпицентре 'теплового купола': температура поднимется до +40° (карта)

Мощный "тепловой купол" продолжает распространяться по Европе. Экстремальная жара доберется и до Украины, температура местами достигнет +40°C, а ночи останутся по-летнему душными.

В первую неделю августа над Центральной Европой сформировался мощный "тепловой купол" – устойчивый антициклон, который удерживает раскаленный воздух над континентом и не позволяет ему рассеиваться. По прогнозам синоптиков Severe Weather Europe, жара будет постепенно смещаться на восток и охватит Балканы, Восточную Европу и Украину.

Под воздействием этого явления температура во многих странах Европы достигнет +40…+43°C. Самые высокие значения ожидаются в северной Италии, Венгрии, Хорватии, Сербии, Румынии и других странах региона.

К середине недели центр "теплового купола" начнет смещаться на восток. Если во вторник сильнее всего раскалятся Германия, Чехия, Австрия и Венгрия, то уже в четверг наиболее экстремальная жара прогнозируется в Румынии, Сербии, Венгрии, Хорватии и Украине.

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По прогнозу, в Украине температура воздуха местами повысится до +38…+40°C. При этом ночи останутся очень теплыми: в отдельных районах столбики термометров не опустятся ниже +22…+25°C, что значительно увеличит тепловую нагрузку на организм.

Что такое "тепловой купол"?

"Тепловой купол" – это область высокого давления, которая действует как крышка: она не позволяет горячему воздуху подниматься вверх и способствует его дальнейшему прогреву у поверхности земли. Из-за этого жара может сохраняться несколько дней или даже недель, а осадков становится крайне мало.

Такие условия приводят к быстрому пересыханию почвы, повышают риск природных пожаров и создают дополнительную нагрузку на энергосистемы из-за массового использования кондиционеров.

Чем опасна такая жара?

Главную угрозу представляют не только дневные температуры выше +40°C, но и так называемые "тропические ночи", когда воздух не остывает ниже +22…+24°C. Организм не успевает восстановиться после дневной жары, что повышает риск обезвоживания, теплового истощения и теплового удара.

Особенно опасны такие условия для пожилых людей, детей, людей с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями, а также для тех, кто работает на открытом воздухе.

По прогнозам, экстремальная жара сохранится как минимум до конца рабочей недели, после чего с запада Европы начнет поступать более прохладный воздух, который постепенно ослабит влияние "теплового купола".

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