В Японии бывшую тюрьму превратили в роскошный отель: сколько стоит ночь

Отель пользуется особой популярностью среди иностранных гостей и путешественников, интересующихся архитектурой, историей и культурой.

Японская курортная компания Hoshino Resorts превратила культовую бывшую тюрьму в роскошный отель на 48 номеров. Как пишет Business Insider, бывшая тюрьма Нара, построенная в 1908 году, была признана культурным памятником Японии в 2017 году.

Она открыла свои двери в июне, но уже как роскошный отель Hoshinoya Nara Prison Hotel.

В пресс-релизе Hoshino Resorts отмечается, что комплекс имеет звездообразную конструкцию с пятью крыльями для содержания под стражей, расходящимися от центрального командного пункта. В целом же весь комплекс занимает площадь 25 акров и включает Музей тюрьмы Нара.

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Генеральный менеджер отеля Масая Какегава рассказал изданию, что с момента открытия отель пользуется особой популярностью среди иностранных гостей и путешественников, интересующихся архитектурой, историей и культурой.

Всего в отеле три типа номеров, самый большой из которых - "11-Cell Deluxe" с гостиной и гардеробной. Цена за ночь начинается от 245 долларов, хотя цены варьируются в зависимости от сезона.

Тюремный комплекс, в основном построенный работниками тюрьмы, имеет главные ворота в романском стиле, возвышающиеся над окружающими стенами и охраняющие передний двор двухэтажного административного здания. Многие оригинальные архитектурные детали тюрьмы были сохранены, в частности кирпичные стены ручной кладки и оригинальные потолочные молдинги здания.

Менеджер рассказал, что даже в коридорах сохранилось много оригинальных деталей тюрьмы, в частности зеленые деревянные двери камер с смотровыми щелями, вентиляционные люки и номера комнат. Над коридорами до сих пор видны оригинальные мансардные окна и стальные арматурные балки.

По его словам, самым большим вызовом в ходе почти семилетней реконструкции было выяснить, как сохранить исторические особенности тюрьмы, одновременно сделав ее достаточно комфортной для использования в качестве роскошного отеля.

"Вместо того чтобы скрывать ее прошлое, мы хотели, чтобы гости физически ощущали эту историю, перемещаясь по помещениям", - сказал Какегава.

Что интересно, бывшая тюрьма также послужила местом съемок второго сезона японского сериала Netflix "Алиса в Приграничье".

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