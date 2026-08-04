В Херсоне россияне охотились с FPV-дроном на продавца фруктов: полиция показала кадры

Мужчина получил взрывную травму, осколочные ранения и контузию.

В Херсоне российские операторы дронов охотились за мужчиной, который торговал на рынке. Об этом сообщили вГлавном управлении Национальной полиции в Херсонской области.

На видео, обнародованном полицией, видно, как мужчина пытается спрятаться от FPV-дрона, кружащего над ним, а затем наносящего удар. Видно, что это – не военный, а пожилой человек, которому трудно быстро передвигаться, а в этом месте вообще невозможно спрятаться. Мужчина находился рядом с микроавтобусом, на котором, судя по всему, привез продукты для продажи – товар стоит на земле в коробках. Однако российский оператор целенаправленно нанес удар прямо по нему.

"От этих кадров стынет кровь, а сердце наполняется гневом. Их должен увидеть весь мир. Именно так "воюют" россияне. Они целенаправленно охотятся на мирных жителей. Мужчина на видео не имеет никаких признаков комбатанта, он просто торгует на рынке. Однако для военных страны-агрессора он всё равно – цель", – рассказали правоохранители.

Видео дня

По данным полиции, к счастью, 52-летний житель Николаевской области выжил. Он получил взрывную травму, осколочные ранения и контузию. Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.

Отмечается, что правоохранители принимают меры для надлежащего документирования очередного военного преступления, совершенного армией страны-агрессора.

"Подчеркиваем: если вы заметили дрон, ни в коем случае не пытайтесь его снимать. Немедленно ищите укрытие. Никакие кадры не стоят вашей жизни или здоровья!", – подчеркивают в полиции.

В российских пропагандистских пабликах признали, что захватчики целенаправленно охотятся с помощью дронов на безоружных жителей.

Дронный террор в Херсонской области

Как писал УНИАН, российские оккупанты ежедневно устраивают в Херсонской области настоящее сафари – они охотятся с помощью FPV-дронов на мирных жителей. Врагу все равно, кто перед ним – пожилые люди или дети. Командир 30-го корпуса морской пехоты Военно-морских сил ВС Украины, генерал-майор Дмитрий Делятицкий рассказывал, что российские захватчики устраивают настоящий террор против гражданского населения, нанося удары по инфраструктуре, общественному транспорту, машинам скорой помощи, школам, местам скопления людей. Враг применяет для этого весь спектр своего вооружения – ствольную артиллерию, РСЗО, авиацию и, в особенности, ударные БПЛА.

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