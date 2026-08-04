Есть подвох: в сети бурно обсуждают новый 'гениальный' способ сэкономить на оплате багажа

Хотя идея выглядит хорошей, некоторые пользователи все же нашли, к чему придраться.

Лоукостеры как правило заманивают клиентов низкими тарифами. Однако на деле они также таят в себе множество скрытых доплат, которые в конечночном итоге приводят к существенному повышению стоимости перелета.

В первую очередь речь идет о багаже, стоимость которого у бюджетных авиакомпаний может добавить к цене билета вплоть до 100 евро за единицу, в зависимости от веса, сезона и способа покупки.

Не удивительно, что туристы пытаются искать все новые способы сэкономить на провозе своих вещей, пытаясь уместить побольше всего в один предмет багажа.

Так, недавно пользовательница TikTok с ником verosalazarr опубликовала видео, на котором путешественникам предлагают поковать один чемодан в другой.

При этом вещи планируется размещать во "внутреннем" чемодане.

Этот метод в первую очередь может заинтересовать тех пассажиров, которые планируют везти из путешествия на обратном пути больше вещей, чем везлось изначально. Например, речь идет о сувенирах и подарках, купленных на отдыхе, а также о личных вещах в случае переезда.

"Путешествуйте с одним предметом зарегистрированного багажа, а потом используйте второй для всего, что вы купите в поездке", – советует Вероника.

Большинство пользователей были в восторге от идеи.

"Это просто потрясающе", – написал один читатель.

"Это отличная идея, потому что у меня накопилось около 55 чемоданов после каждого раза, когда мне приходилось покупать дополнительный на отдыхе", – добавил другой пользователь.

Однако были и те, кто нашел, к чему придраться.

"Но за обратный рейс нужно платить? Значит, только одну поездку можно сэкономить?", – огорчился один из комментаторов.

"Или просто купите складную дорожную сумку", – добавила другая пользовательница.

"Мой чемодан и так уже тяжелый, даже без еще одного чемодана внутри", – пошутила еще одна путешественница.

Как уместить побольше вещей в чемодан

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее тревел-блогерша из Нью-Йорка Брекке Флетчер рассказала, как отправиться в двухнедельное путешествие всего лишь с одной сумкой категории "ручная кладь", при этом уместив все необходимое.

Также эксперты посоветовали туристам использовать так называемый "судоку-метод" упаковки багажа, который гарантирует им более 20 вариантов "луков" на время отпуска.

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