Для Трампа наступил идеальный момент закончить войну в Украине, - эксперт NYT

Если бы война прекратилась сегодня, каждая сторона могла бы заявить о победе, считает Грэм.

Сейчас у президента США Дональда Трампа появилась реальная возможность выступить миротворцем и завершить войну России в Украине, однако этот благоприятный момент может быстро исчезнуть. Об этом пишет в статье для The New York Times Томас Грэм, эксперт Белого дома по России в администрации президента Джорджа Буша-младшего.

"Путин продолжает одобрительно отзываться о Трампе, но некоторые высокопоставленные чиновники, а также известные комментаторы, подчеркивают помощь США Украине в военных действиях и ставят под сомнение способность президента США выступать в качестве эффективного и заслуживающего доверия посредника", - пишет Грэм.

Аргумент в пользу немедленного возобновления участия США в переговорах убедителен по двум причинам.

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1. Конфликт вошел в опасную эскалационную спираль

Украина наращивает удары, которые все глубже проникают в Россию, поражая энергетическую инфраструктуру и военные объекты. Она постепенно отрезает Крымский полуостров от материковой части России. Впервые россияне, находящиеся далеко от линии фронта, ощущают прямые последствия войны. Кремль явно опасается, что удары Киева могут деморализовать российское общество.

В ответ Россия стремительно наращивает воздушные удары по украинским городам и жизненно важной инфраструктуре, используя дефицит украинских средств ПВО.

В то же время в Европе распространяются опасения по поводу расширения войны, поскольку украинские беспилотники и российские ракеты нарушают воздушное пространство союзников по НАТО.

2. Война созрела для окончания

Как указывает аналитик, обе стороны должны как можно скорее положить конец конфликту. Киев испытывает нехватку бойцов и сталкивается с растущими трудностями в мобилизации людей на передовую. Чем дольше продолжается война, тем меньше вероятность возвращения миллионов украинцев, уехавших за границу. Продолжение конфликта лишь еще больше увеличит затраты на восстановление, которые уже составляют сотни миллиардов долларов.

Россия сталкивается со своим собственным демографическим кризисом и растущими трудностями в мобилизации. Экономические издержки быстро растут и становятся все более очевидными. Россия всё больше отстаёт от Соединённых Штатов и Китая – двух стран, с которыми она соревнуется за роль великой державы:

"С каждым днём войны будущее выглядит всё мрачнее. Однако, если бы она прекратилась сегодня, каждая сторона могла бы заявить о победе. Зеленский мог бы по праву заявить, что сохранил то, что наиболее ценно для украинцев: их независимость, суверенитет и европейские амбиции. Путин мог бы восхвалять успех России в противодействии попыткам Запада нанести России стратегическое поражение и в "освобождении" миллионов россиян на востоке Украины".

В этих условиях срочно необходимы интенсивные переговоры, чтобы воспользоваться моментом и положить конец конфликту. И только Вашингтон обладает необходимым влиянием и политическим весом для дипломатических усилий.

"США могут вести переговоры как с Москвой и Киевом, так и с ключевыми европейскими столицами. Украина и Россия не могут сделать это самостоятельно – именно поэтому они хотят, чтобы Вашингтон возобновил диалог", - пишет Грэм.

Никто не ожидает прорыва; задача состоит в том, чтобы заложить основу для челночной дипломатии, чтобы преодолеть огромные разногласия между двумя сторонами. Если Вашингтон хочет проверить, можно ли положить конец этой войне, он должен действовать сейчас, прежде чем эскалация закроет дипломатическую возможность, которую уже начала создавать усталость, подчеркивает эксперт.

Когда закончится война

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена сделать все возможное, чтобы вынудить Путина согласиться на преращение войны до зимы.

В то же время бывший посол США в НАТО считает, что Путин продолжит борьбу зимой в попытке окончательно сломить Украину, но к весне, ему придется согласиться на прекращение огня. А пока Украине предствоит пережить еще одну чрезвычайно сложную зиму, которая может стать самым серьезным испытанием с начала полномасштабного вторжения.

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