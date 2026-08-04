Пятеро военнослужащих числятся пропавшими без вести после взрывов на полигоне в Хмельницком

Следствие назвало две основные версии детонации боеприпасов на военном полигоне.

Следствие проверяет две основные версии неконтролируемой детонации боеприпасов на военном полигоне в Хмельницком, произошедшем 31 июля. Рассматривается возможная диверсия или нарушение правил при разгрузке боеприпасов.

Как сообщает Государственное бюро расследований, по состоянию на 3 августа пятеро военнослужащих числятся пропавшими без вести. По предварительным данным, они разгружали боеприпасы на складе воинской части.

"Одна из версий следствия – возможное нарушение правил при перевозке или разгрузке боеприпасов, которое могло вызвать первый взрыв и последующую детонацию. Также проверяется версия диверсионных действий, направленных на уничтожение вооружения", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что в ходе поисковых работ выявлены фрагменты тел. Их передали для проведения судебно-медицинских и молекулярно-генетических экспертиз, которые должны установить личности погибших.

Кроме того, в результате взрывов пострадали восемь военнослужащих. Угрозы их жизни нет.

По данным ведомства, следователи уже допросили командование и военнослужащих части, а также пострадавших. Изъята документация, касающаяся хранения, перевозки и разгрузки боеприпасов.

Кроме того, после завершения детонации проведен предварительный осмотр места происшествия. Сотрудники ГСЧС продолжают разминирование территории за пределами военного объекта. Для дальнейшей работы непосредственно на полигоне будет создана специальная комиссия.

Взрывы на полигоне в Хмельницком

31 июля около 11:55 на военном полигоне на окраине Хмельницкого произошел взрыв с последующей детонацией, которая продолжалась почти до конца дня.

Сообщалось о ранении трех военнослужащих Сил специальных операций ВСУ и отсутствии связи с еще пятью, которые находились на месте происшествия.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Предварительная квалификация – нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее телесные повреждения нескольким лицам (ч. 2 ст. 414 УК Украины).

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