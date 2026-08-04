Спецслужбы РФ используют 'медовые ловушки' для уничтожения украинских военных, – СБУ

Речь идет о покушениях на военнослужащих Сил обороны, которых собирались убить с помощью онлайн-знакомств и подставных свиданий с женщинами.

Российские спецслужбы в последнее время всё активнее пытаются ликвидировать украинских военных с помощью так называемого приёма "медовой ловушки". Как сообщила пресс-служба СБУ, речь идет о покушениях на военных, которых собирались убить через онлайн-знакомства и подставные свидания с женщинами. Только с начала 2026 года СБУ предотвратила более 50 таких случаев.

Для западни россияне в основном используют сайты знакомств и тематические чаты в мессенджерах. Там с фейковых аккаунтов вражеские агенты предлагают военным близкие отношения и встречу с приглашением в заранее подготовленные места для их последующей ликвидации. Для этого чаще всего используют самодельные бомбы, смертельные яды, синтезированные из наркотических, психотропных и других химических веществ.

"Так, в марте 2025 года в Харьковской области была задержана агентка ФСБ, которая под видом "волонтерской" помощи передала военнослужащему ВСУ лекарства и продукты питания, в которые подмешала яд. Еще одна российская агентка отправила нашему военному бутылку с напитком, в который добавила смертельную дозу "метадона". Затем фигурантка предложила ему выпить "подарок" во время онлайн-встречи по видеосвязи", – говорится в сообщении.

Видео дня

Также в январе 2026 года "по горячим следам" был задержан агент-киллер ФСБ, который пытался зарезать в Запорожье военнослужащего ВСУ. Военного заманили в городскую промзону под видом "свидания" с девушкой с сайта знакомств.

В настоящее время по этим и другим фактам ведутся расследования по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ⁠ст. 111 (государственная измена); ст. 115 (умышленное убийство); ст. 258 (террористический акт). Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Российская ФСБ – последние новости

Как сообщал УНИАН, российская Федеральная служба безопасности недавно выпустила новую байку об украинских спецслужбах. Там заявили, что Украина якобы готовила теракт на кладбище.

Отмечается, что целью должен был стать "один из высших должностных лиц российского государства" во время посещения им могил родственников на Троекуровском кладбище (г. Москва). По версии ФСБ, для подготовки убийства украинские спецслужбы завербовали четырех человек – мигранта из страны Центральной Азии, жителя Киева и двух россиян – мужа и жену.

У фигурантов расследования, как заявляют в ФСБ, обнаружили переписку с представителем украинских спецслужб. Велась она якобы в мессенджерах WhatsApp и Signal. Также в России утверждают, что нашли вазу с цветами, в которой была спрятана камера видеонаблюдения.

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