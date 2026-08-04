Синоптик Диденко назвала дату, когда жара в Украине наконец-то ослабнет

Однако до этого украинцев ждут несколько дней сильной жары.

В ближайшие дни жара в Украине только усилится, а снижение температуры ожидается ближе к выходным. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известная синоптик Наталья Диденко.

По её словам, пик жары ожидается 6 августа. Днём воздух будет прогреваться до +30...+35 градусов, местами до +34...+39 градусов, а кое-где возможны +40.

"Дорогие украинцы – позаботьтесь о своем здоровье, избегайте прямых солнечных лучей, находитесь в прохладе, не стойте в необычных позах на огородах, вообще не стойте с 11 до 17 часов", – посоветовала эксперт.

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По её прогнозу, облегчение ожидается уже накануне выходных, 7 августа. Первыми его почувствуют жители западных областей.

"Ослабление жары начнётся 7 августа с западных областей, а в течение 8–9 августа понижение температуры воздуха распространится на значительную часть территории Украины", – рассказала Наталья Диденко.

Жара в Украине – подробности

Первая декада августа станет самым жарким периодом лета в Украине. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, в ближайшие дни погоду будет определять сухой субтропический воздух, поэтому ожидаются высокое атмосферное давление, слабый ветер и почти безоблачное небо. Самая сильная жара прогнозируется на западе и юго-западе, где местами температура достигнет +40 °C. Ослабление жары ожидается только в конце недели.

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