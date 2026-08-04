Украина выводит авиаудары на новый уровень: дроны сбрасывают роботов в тыл врага, – Forbes

ВСУ впервые применили "сумчатую" связь между дроном и наземным роботом, сообщают СМИ,

Украинские военные впервые провели боевую операцию, в ходе которой тяжелый дрон доставил и сбросил наземного робота с противотанковой миной в тыл противника. Об этом сообщает Forbes.

По имеющимся данным, в роли "воздушного носителя" выступил тяжёлый дрон, который доставил наземный робототехнический комплекс ARK-1 глубоко за линию фронта.

Как говорится в материале, такая тактика получила название "марсупиальная" – по аналогии с сумчатыми животными, когда один аппарат транспортирует и "выпускает" другой. Автор отмечает, что подобная идея – когда дроны перевозят другие дроны или роботов – обсуждалась как концепция еще до начала войны. В Украине этот подход активно применяют и для FPV-дронов: крупные дроны-носители подвозят более мелкие аппараты ближе к цели и отпускают их там.

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Помимо воздушной версии, по информации издания, украинские силы уже опробовали и морской вариант этой тактики – во время первого в истории беспилотного морского десанта на Кинбурнскую косу лодка-робот доставила гусеничного наземного робота с дистанционно управляемым пулеметом, который вышел на берег и двинулся вглубь территории. Вероятно, речь шла о разведывательной миссии с целью выявления остатков российских войск в районе.

Отмечается, что Пентагон испытывал почти идентичные решения ещё в 2003, 2009 и 2014 годах – в частности, проект STORK, когда дрон сбрасывал наземного робота на парашюте для разведки, а также десантирование наземных аппаратов с помощью беспилотных вертолетов Fire Scout и K-MAX. Впрочем, ни один из этих проектов так и не поступил на вооружение. Один из исследователей, по словам автора, тогда с разочарованием заметил:

"Всё работало нормально, но никого это особо не заинтересовало".

В отличие от США с их ресурсами, Украина собрала рабочую систему с ограниченным бюджетом – и уже применила её в реальном бою, отмечает СМИ.

Автор также обращает внимание на параллельное развитие подобных технологий в Китае, который недавно продемонстрировал мультикоптер, сбрасывающий вооруженного пулеметом робота-четырехногого. По его словам, такая конструкция лучше приспособлена к городским условиям и даже способна преодолевать лестницы.

Известно, что Украина уже тестирует более крупные грузовые дроны грузоподъемностью свыше 90 килограммов – их можно использовать не только для логистики и эвакуации раненых, но и для транспортировки более тяжелых наземных роботов. По имеющимся данным, в некоторых секторах фронта Украина планирует в этом году заменить роботизированными комплексами до 30% личного состава на передовой.

Украинское оружие

Ранее в Fire Point рассказали, сколько ракет могут нести дроны FP-1 и FP-2. Генеральный директор Ирина Терех отметила, что речь идет о старых советских 57-миллиметровых ракетах С-5, запасы которых в Вооруженных силах Украины огромны, но почти не используются, поэтому использование дронов для этой задачи позволяет рациональнее их задействовать. Терех уточнила, что беспилотник способен нести восемь таких ракет, а их применение помогает противодействовать мобильным группам перехвата, не мешая дрону выполнять основную задачу.

Также стало известно, что россияне собирают уцелевшие украинские беспилотники, ремонтируют их и готовят для будущих провокаций. Об этом в Telegram-канале писал советник президента Украины, специалист по радиотехнологиям Сергей (Флеш) Бескрестнов. По его словам, ошибочно считать, что загадочные беспилотники, которые фиксировали над Европой, – это исключительно российские "Суперкам" и "Орлан" со звёздами на крыльях.

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